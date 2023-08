PostNL verhoogt outlook 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel 2023. Dit bleek maandag uit cijfers van het postbedrijf. "We zijn blij dat we de verwachtingen voor het tweede kwartaal op rij hebben overtroffen. De maatregelen die we genomen hebben om de inflatiedruk te mitigeren zijn succesvol en de groei van pakketvolumes is hervat, eerder dan verwacht. Vooral de volumes van internationale klanten overstegen het niveau van vorig jaar", zei CEO Herna Verhagen van PostNL in een toelichting. De topvrouw zei dat er goede vooruitgang wordt geboekt met de plannen om 200 tot 300 banen te schrappen en zij verwacht een deel van de jaarlijkse besparingen van circa 25 miljoen al in 2023 te realiseren. "Daarbij is de verwachting dat de reorganisatie- en verwante kosten aanzienlijk lager zullen zijn dan we eerder hadden aangenomen." Voor 2023 wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. De genormaliseerde winst zal uitkomen tussen de 65 en 95 miljoen euro in plaats van tussen de 40 en 70 miljoen euro. De vrije kasstroom zal liggen tussen de 10 en 40 miljoen, daarin bracht PostNL geen verandering aan. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus Verhagen. De bijdrage van Mail in Nederland zal naar verwachting lager zijn dan eerder aangenomen. De analistenconsensus mikt op een EBIT voor dit jaar van 85 miljoen euro en een vrije kasstroom van 7 miljoen euro. Resultaten PostNL boekte een kwartaalomzet van 771 miljoen euro, wat meer was dan de 756 miljoen euro waarop de analistenconsensus rekende. In het tweede kwartaal van 2022 was er een omzet van 746 miljoen euro. Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen pakketten 556 miljoen euro bij en de posttak was goed voor 323 miljoen euro. De analisten rekenden op respectievelijk 544 miljoen en 332 miljoen euro. De pakketvolumes stegen met 3,3 procent, door groei bij binnenlandse, maar vooral internationale klanten, terwijl de postvolumes met 9,0 procent afnamen. Prijsverhogingen en kostenbesparingen konden onvoldoende compenseren bij de briefpostactiviteiten, aldus PostNL. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat kwam uit op 18 miljoen euro. De consensus rekende op 4 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 10 miljoen euro. De vrije kasstroom bedroeg 34 miljoen euro negatief, wat volgens de analisten 32 miljoen euro negatief zou zijn. Vorig jaar was dit 43 miljoen euro negatief. De genormaliseerde winst kwam uit op 10 miljoen euro, een daling van 46 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.