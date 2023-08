"Reële kans dat de koers van ASML vanaf dit niveau herstelt"

De Verenigde Staten krijgt een downgrade van Fitch om de oren, maar beleggers reageren er vrij lauwtjes op. Sterker nog: de AEX-herbeleggingsindex is niet ver verwijderd van zijn all-time high. Daar komt bij dat de dollar op het grote nieuws in waarde steeg. In deze editie van de IEX BeleggersPodcast legt Arend Jan u haarfijn uit hoe dat mogelijk is.

Verder is het cijferseizoen nog volop aan de gang. Donderdagavond gaven Apple en Amazon een kijkje in de boeken. Vooral dat laatste verrast positief. Sinds vorig jaar let de markt steeds meer op de marge-ontwikkeling en die is bij de Amerikaanse e-commercegigant in het tweede kwartaal ijzersterk. Dit verklaart dat het aandeel vandaag zo hard omhoog gaat.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat betekent de kredietverlaging van de VS door Fitch voor u als belegger

Ook Beursplein 5 ontkomt niet aan de Gay Pride

Waarom Ahold mogelijk zijn outlook voor dit jaar opwaarts gaat bijstellen

Is het een goed instapmoment voor de bouwers

Obligaties en de Box 3-belasting

Wolters Kluwer en de opkomst van Artificial Intelligence

Alle seinen staan voor ING op groen voor een hogere aandeelhoudersreturn

Uber verbrandt geen cash meer

De prachtige cijfers van Fugro

Volumes AB InBev dalen minder hard dan die van Heineken

De versnelde ronde: heeft DSM met Firmenich een kat in de zak gekocht?

Arend Jan heeft deze week een aandeel gekocht. Om welk aandeel gaat het?

Kiek op de Grafiek: ASML. Ligt het aandeel er technisch goed bij?

TA-analist Tom Nederhoff over het technische plaatje van ASML:

"ASML wist begin dit jaar de dalende trend te verlaten en weet sindsdien hogere toppen en bodems te vormen. Dit duidt op een opwaartse trend en geeft aan dat de vraag naar het fonds is toegenomen. Deze verbeterde situatie leverde ASML een plekje op in de Tostrams modelportefeuille.

De afgelopen weken is ASML echter teruggezakt richting de €625. Dit is een interessant koersniveau, omdat het in het verleden enkele keren heeft gefungeerd als steun- of weerstandsniveau. Nu het aandeel deze zone opnieuw vanaf boven test, kan die wellicht wederom als kantelpunt gaan dienen richting hogere koersniveaus.

Daar komt bij dat rond het huidige koersniveau de oplopende bodemlijn (blauwe onderbroken lijn) en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde samenkomen. Vanuit technisch perspectief is dit de zone waar we een reactie op willen zien.

We houden de recente koersbodem op €603 dan ook nauwlettend in de gaten. Een slotstand op weekbasis onder deze bodem zou het technische plaatje verslechteren."