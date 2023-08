"Reële kans dat de koers van ASML vanaf dit niveau herstelt"

Treurig. In de podcast gaat het over het risico t.a.v. Fugro, maar het wordt - zoals altijd - niet gekwalificeerd door de heren. Ze geven aan dat Fugro-beleggers denken dat geen risico bestaat omdat de CEO het zegt. Right. Want beleggers zijn dom. Ze laten onvermeld dat het OM in Brazilië expliciet heeft aangegeven dat Fugro geen partij is, dat er (sinds het ongeluk 4 jaar geleden) geen enkele zaak tegen Fugro loopt in dit verband, dat bij de 2 aandelen emissies sinds 2019 - waarbij bedrijven tot in de haarvaten gescreend worden op risico’s - er geen risico kwam bovendrijven en dat geen enkele andere analist die Fugro volgt, dit risico nog ziet. Deze laatste punten geven reden om het risico zeer laag, dan wel als niet-bestaand in te schatten. Niet omdat de CEO wat roept.



Mannen, als jullie het aandeel bespreken, maak er dan wat werk van. Dit is nog beneden het bierviltjes niveau.