Glas uiteindelijk halfvol voor beleggers

De inflatie is in grote delen van de wereld op zijn retour. Toch worstelen centrale banken met het fenomeen dat de prijzen voor voedsel hardnekkig hoog blijven en het gevaar dreigt zelfs dat de inflatie hier weer oploopt. Arme consument:

De marktomstandigheden in de chemiesector zijn bar en boos. Dat zal beleggers getuige de vele (forse) winstwaarschuwingen niet zijn ontgaan. Inmiddels is het volgens het Duitse Lanxess zelfs nodig dat de overheid bijspringt in de sector:

Een sector die ook last heeft van voorraad afbouwende afnemers, is de containerscheepvaart. Een van de grootste spelers in die sector - Maersk - heeft zijn verwachting voor de rest van het jaar verlaagd:

Damrak

De AEX oogde de gehele handelsdag wat zoekerig, noteerde even een paar puntjes in de plus, gevolgd door enkele punten in de min. Het cijferseizoen is nog in volle gang, zowel bij ons als onder andere in de VS.

Het binnen de AEX opgenomen IMCD kreeg de handen niet echt op elkaar met zijn tweedekwartaalcijfers, maar veerde gaandeweg de dag wel op. Gisteravond na het slot van Wall Street kwam ook biotechfonds Galapagos met halfjaarresultaten

Binnen de AEX ontbraken echt grote koersuitslagen. Bescheiden plussen voor onder andere Aegon, AkzoNobel, ING Groep en Shell stonden tegenover minnen van onder meer IMCD, DSM-Firmenich en Unilever.

De AMX liet iets meer actie zien met aardige stijgingen van Galapagos, Just Eat Takeaway en SBM Offshore. Noemenswaardige verliezer waren en binnen de midkap niet.

Bij de smallcaps viel voor actieve beleggers evenmin veel te handelen. Relatief bescheiden winsten voor BAM Groep en Nedap en beperkte verliezen voor Ebusco en Brunel.

Uiteindelijk bleek het glas toch halfvol voor beleggers en de AEX sloot de dag af met een plusje van 0,3% op een stand van 773 punten.

Ahold

Volgende week komt de Zaanse grootgrutter met zijn cijfers: een mooi moment vooruit te blikken wat beleggers zoal mogen verwachten. Dat kon wel eens verrassen in positieve zin aangezien het concern - bijna traditiegetrouw - altijd een wel erg conservatieve guidance afgeeft:

Pharming

Leids biotechfonds, of beter tegenwoordig: biofarmaceut, Pharming kwam gisteren met zijn halfjaarcijfers. Niet geheel onverwacht werd een verliesje gerapporteerd over de eerste jaarhelft, maar dat is niet waar beleggers op moeten focussen:

AB InBev

Belgische bierreus AB InBev heeft rake klappen opgelopen in de VS als gevolg van een - laten we het vriendelijk houden - niet geheel geslaagde marketingcampagne. Desondanks waren de cijfers zonder meer goed. Een analyse van de Beleggersdesk valt hier te vinden:

IMCD

Een aandeel dat niet geheel terecht weinig aandacht van beleggers krijgt: IMCD, distributeur van speciale chemicaliën. De jarenlange hoge groeicijfers zijn inmiddels verruild voor een stevige krimp, maar vraag is of dat structureel is, of meer cyclisch gedreven:

Amazon

E-commerce gigant Amazon wist eindelijk weer eens positief te verrassen. De jongste cijfers vielen ruim boven verwachting uit en er lijkt nog voldoende in het vat te zitten. Een nadere analyse van de Beleggersdesk bij IEX Premium:

Vonovia

Vastgoed heeft het niet gemakkelijk in een omgeving waarbij de rentes maar een richting lijken te kennen. Ook het Duitse Vonovia worstelt met uitdagende marktomstandigheden zoals dat in managementtermen heet. De eigenaar van circa 600.000 appartementen zou desondanks middels huurverhogingen toch de barre tijden moeten kunnen weerstaan:

Wall Street

Het jongste Amerikaanse banencijfer maakte weinig indruk op beleggers, al lijkt het erop dat de afkoeling van de Amerikaanse economie ook zijn weerslag krijgt op de banengroei. Dat kan dan weer goed nieuws betekenen voor beleggers, de Fed kijkt immers nadrukkelijk (ook) naar de banenmarkt. De markt had meer oog voor de licht tegenvallende cijfers van Apple (- 3%) en sterk meevallende cijfers van Amazon (+ 11%).

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones en de S&P 500 een plus van een half procent terwijl de Nasdaq 0,7% steeg.

Rentes

Niet zo gek veel actie op de internationale obligatiemarkten, al zakte de tienjaarsrente in de VS nog wel aardig weg:

Tienjaarsrente Nederland 2,90% (min drie basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,54% (min twee basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,22% (min vier basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,43% (min vier basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,10% (min acht basispunten)

Brede markt

Een welhaast sereen aandoende rust op de bredere markt met bijzonder weinig echte uitschieters. De impact van het Amerikaanse banenrapport was ditmaal vrijwel afwezig en dat hebben we wel eens anders meegemaakt.

De meeste Europese beurzen deden het kalmpjes aan deze laatste handelsdag van de week. Goud, bitcoin en de olieprijs sprokkelden er een fractie bij en de euro zoekt opnieuw de 1,10 op versus de dollar.

Het Damrak

IMCD (- 1,4%) werd flink van de hand gedaan op matige Q2-cijfers, maar krabbelde aan het eind van de handel heel aardig op

(- 1,4%) werd flink van de hand gedaan op matige Q2-cijfers, maar krabbelde aan het eind van de handel heel aardig op Shell (+ 1,7%) trekt zich allicht op aan gestaag oplopende olieprijzen

(+ 1,7%) trekt zich allicht op aan gestaag oplopende olieprijzen Unilever (- 1,1%) heeft de winst na goede halfjaarcijfers alweer volledig verspeeld

(- 1,1%) heeft de winst na goede halfjaarcijfers alweer volledig verspeeld Galapagos (+ 2,3%) kwam met weinig aansprekende halfjaarcijfers maar beleggers zagen kennelijk toch brood in het aandeel

(+ 2,3%) kwam met weinig aansprekende halfjaarcijfers maar beleggers zagen kennelijk toch brood in het aandeel Just Eat Takeaway (+ 1,9%) blijft vooralsnog vooral een speelbal van speculanten, in weerwil van goede halfjaarcijfers

(+ 1,9%) blijft vooralsnog vooral een speelbal van speculanten, in weerwil van goede halfjaarcijfers JDE Peet's (- 0,4%) kwam eerder deze week met licht tegenvallende halfjaarcijfers en diverse zakenbanken verlaagden hierop hun koersdoelen

(- 0,4%) kwam eerder deze week met licht tegenvallende halfjaarcijfers en diverse zakenbanken verlaagden hierop hun koersdoelen B&S Group (- 1,0%) blijft een kandidaat voor een beurs-exit, maar vooralsnog blijft het opvallend stil rond dat plan

(- 1,0%) blijft een kandidaat voor een beurs-exit, maar vooralsnog blijft het opvallend stil rond dat plan Pharming (-%) rapporteerde gisteren een halfjaarverlies, maar dat kwam niet als een verrassing

(-%) rapporteerde gisteren een halfjaarverlies, maar dat kwam niet als een verrassing PostNL (- 0,7%) is maandag aan de beurt met zijn halfjaarcijfers

Agenda 07 augustus

07:00 PostNL - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Bayer - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 Industriële productie - Juni (Dld)

09:00 ING - Ex-dividend

13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers tweede kwartaal (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juni (VS)