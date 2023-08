Schrikken van -25%: dat nieuwe pensioenstelsel wordt nog wat

"Het gold ooit als het beste ter wereld, maar niemand van de deelnemers (waarom heten dat eigenlijk niet eigenaren?) had ooit enig idee hoe alles nou precies was geregeld, wat er in de pot zat (voor hem of haar), hoe er werd belegd en wat de kosten en spelregels waren."



Onzin, AJ. Bij het oude pensioenstelsel wist je heel goed (of kon je het weten) wat er in de pot zat, waarin belegd werd, waar je recht op had en wat de kosten en spelregels waren.

Dat er een groot aantal jaren niet geïndexeerd werd lag niet aan de pensioenfondsen en hun beleggingen, maar aan een benepen en zeer omstreden ambtelijke (DNB) interpretatie van bepaalde (niet al te heldere) artikelen in de pensioenwet van 2005/2006. Samen te vatten in het ellendige woord 'rekenrente'.

Met als gevolg dat de meeste pfn nu bulken van het geld. Jongere deelnemers behoeven zich absoluut geen zorgen te maken over hun financiële oude dag.



'Deelnemers' zijn in juridische zin geen eigenaren omdat ze niet zomaar over hun 'tegoed' kunnen beschikken, het niet kunnen verkopen, etc. Daarom hoeven ze er ook geen vermogensbelasting over te betalen. Dat is - naast kostenbesparingen - het grote voordeel van pfn boven zelf voor je pensioen sparen.