NN en Aegon wederom topfavoriet bij beleggers in augustus

Het algemene beurssentiment onder beleggers is flink verbeterd ten opzichte van vorige maand. Een maand geleden stond 49,5% van de beleggers (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten. Dat percentage verbeterde enorm en steeg met bijna tien punten naar 58,4%.

63,7% verwacht nog verdere stijging AEX

We houden het goede gevoel nog even vast, want ook over het verwachte verloop van de AEX-index zijn beleggers optimistischer geworden. 42,5% voorziet dat de index met meer dan 2% zal stijgen in de komende maand. Vorige maand was dat nog 36,9%. Iets meer dan 11% verwacht een daling. De rest is neutraal.

Voor de langere termijn zijn particuliere beleggers nog steeds optimistisch. Bijna twee derde (63,7%) van hen denkt dat de AEX-index de komende zes maanden met 2% of meer zal stijgen. Slechts 15% voorziet een daling, wat iets meer is dan in de vorige peiling.

Sentimentsindicator: beleggers blijven bullish

Dat beleggers over de hele linie duidelijk optimistischer zijn geworden, zien we terug in de indicator van het Nationale Beleggerssentiment. Dit is een optelsom van alle vragen uit de enquête. Een indexstand van 50 duidt op een neutraal sentiment. Boven de 50 is optimistisch en alles onder 50 duidt op pessimisme.

Deze maand komt dat cijfer uit op 54,7: een punt hoger dan in de vorige peiling (toen 53,7 werd gemeten). Dat is de sterkste stijging sinds april dit jaar. Bovendien is dit de tiende maand op rij dat de indicator boven de 50 punten uitkomt - en beleggers dus per saldo optimistisch zijn.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor augustus is als volgt (tussen haakjes de scores van vorige maand):

Visie op de economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6,7% (was 6,3%)

Optimistisch: 44,3% (was 35,5%)

Neutraal: 36,7% (was 43,9%)

Pessimistisch: 10,6% (was 11,5%)

Zeer pessimistisch: 1,7% (was 2,8%)

Visie op de aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 8% (was 7,2%)

Optimistisch: 50,4% (was 42,3%)

Neutraal: 32,6% (was 38,4%)

Pessimistisch: 7,5% (was 9,7%)

Zeer pessimistisch: 1,5% (was 2,4%)

Wat doet de AEX komende maand?

Omhoog: 42,5% (was 36,9%)

Neutraal: 46,3% (was 50,2%)

Omlaag: 11,2% (was 12,9%)

Wat doet de AEX de komende zes maanden?

Omhoog: 63,7% (was 63,8%)

Neutraal: 21,3% (was 21,4%)

Omlaag: 15% (was 14,8%)

Aandelenkeuzes vorige maand: merendeel floppers behaalt positief rendement

Een vast onderdeel van de IEX-peiling van het Nationale Beleggerssentiment is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van particuliere beleggers: de toppers en floppers voor komende maand. Hoe hebben de aandelen gepresteerd die een maand geleden als toppers en floppers werden aangewezen?

De keuze voor Aegon bleek goud waard: de verzekeraar was afgelopen maand het best presterende hoofdfonds, met een koersstijging van 5,6%. Ook NN Group en Prosus wisten de AEX te overtreffen. DSM-Firmenich en Philips daarentegen stelden teleur. Per saldo leverden de aandelen op het kooplijstje gemiddeld 3,8% koerswinst op. Dat is een goede outperformance ten opzichte van de AEX-index, die met 1,8% opliep.

Voor de chippers was het een wisselvallige maand. Dat zien we ook terug bij de toppers, waar ASML daalde, maar Besi omhoog schoot tot een al-time high. Bij de floppers verraste naast Besi ook Randstad bijzonder positief met een rendement van ruim 9%. Ondanks een daling van Philips en DSM Firmenich eindigde het mandje met floppers ruimschoots in de plus: +3,5%.

Toppers juli

Rendement Floppers juli Rendement Aegon +5,6% DSM Firmenich -0,9% NN Group +1,9% BESI +10,0% ASML -2,4% Randstad +9,3% Shell +1,5% Philips -5,2% Prosus +7,5% Adyen +4,3% Gemiddeld +3,8% Gemiddeld +3,5% AEX +1,8%



Aegon en NN Group torenhoog favoriet in augustus

Voor de komende maand zijn Aegon en NN Group wederom torenhoog favoriet. Het lijstje wordt aangevuld met indexzwaargewichten ASML, Shell en ING.

Beleggers hebben nog steeds weinig vertrouwen in DSM Firmenich, Philips en Randstad (ondanks de koersstijging van de afgelopen maand). Het lijstje wordt verder aangevuld met ArcelorMittal en Heineken, dat sinds anderhalve week een flinke daling heeft ingezet.

Toppers augustus

Saldo* Floppers augustus Saldo* NN Group 194 Philips -201 Aegon 149 Randstad -127 ASML 136 Heineken -101 ING 88 ArcelorMittal -69 Shell 48 DSM-Firmenich -51

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

Er deden deze keer 1.366 beleggers mee aan onze enquête. Hartelijk dank daarvoor!