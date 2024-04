Slotcall: AEX geeft winst compleet uit handen en Philips schittert

De AEX (-0,04%) ziet de openingswinst volledig verdampen in het laatste kwartier van deze handelsdag. Deze beursdag duurde voor de AEX net te lang, waardoor onze hoofdindex uiteindelijk sluit op 882,27 punten. Een minuscuul minnetje, op een dag dat de chippers niet goed liggen, maar Philips juist wel.

Vandaag staat Philips namelijk weer eens in de schijnwerpers, maar ditmaal eindelijk in positieve zin. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Sinds 2021 is Philips verwikkeld geraakt in een heuse soap die nog altijd niet voorbij is. Komt daar snel verandering in? Wellicht, want het aandeel Philips stijgt vandaag met zo'n 30% (!) nadat het concern een schikking heeft getroffen in de VS. Philips gaat 60.000 patiënten omgerekend €1 miljard betalen. Vandaag stijgt de beurswaarde van Philips met zo'n €6 miljard. Kijkt u even mee naar de koers ytd:

Philips sloot bovendien een overeenkomst met verzekeraars voor de dekking van productaansprakelijkheidsclaims met betrekking tot het terugroepen van apparaten. In 2021 moest Philips namelijk meer dan 5,5 miljoen apparaten terugroepen, nadat bleek dat de apneu- en beademingsapparaten schadelijke stoffen konden uitstoten. Dat is niet het enige probleem waarmee Philips de afgelopen jaren te dealen had.

Om een aantal voorbeelden te geven: Philips moest eerder zo'n 340 MRI-scanners terugroepen, omdat er gevaarlijke situaties konden ontstaan. Een magneet van die scanners kon oververhit raken, waarna vloeibaar helium verdampt. Normaal gesproken wordt dat heliumgas afgevoerd. Maar volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA kan bij Philips’ scanner van het type Panorama 1.0T HFO zoveel druk ontstaan door het opgehoopte gas dat het risico op ontploffing ontstaat.

Ook bij de CT-scanners was het raak. Letterlijk, want een onderdeel van deze scanner kon loslaten en vallen op een patiënt die erin ligt. Dat was overigens niet de eerste keer, want het concern kreeg er in 2012 al meldingen over. Zelfs de Philips Avent Digitale Video Babyfoon bleek onveilig: de batterij kon oververhit raken als deze was aangesloten op het stopcontact. Lijkt Philips de boel weer wat beter op de rit te krijgen? Dat kunt u een stukje verderop lezen in de uitgebreide analyse van Martin Crum.

De AMX (+1,3%) en AScX (+0,8%) hebben het helemaal goed naar hun zin. De stijging van eerstgenoemde is vooral toe te schrijven aan Alfen. Hoewel deze koersstijging vrijwel volledig werd ondergesneeuwd door het nieuws rondom Philips, is dit ook zeker het benoemen waard.

Begin april stopte Alfen namelijk de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes, nadat in de afgelopen maanden vocht werd aangetroffen in een aantal ruimtes. Vandaag zegt Alfen een oplossing te hebben gevonden. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in onderstaande analyse van Teun Verhagen.

Wall Street ging vanmiddag licht hoger van start. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) tussenstand.

Kunnen beleggers Philips nu weer vertrouwen?

Ja, Philips. Met een straatlengte voorspong dé stijger van de dag en dan moet PSV nog officieel kampioen worden. Philips verraste vanochtend vriend en vijand met een veel eerder dan verwachte schikking in de VS. En niet alleen dat, het schikkingsbedrag viel ook nog eens aanzienlijk lager uit dan werd gevreesd.

Dat is een fors verschil en dus reden voor een enorme opluchtingsrally. Het aandeel noteerde aanzienlijk hoger door dit nieuws, tot zo'n €26 waarmee het concern zo'n €6 miljard aan market cap mocht bijschrijven. Het heeft er alle schijn van dat er vandaag enkele shortzittende partijen noodgedwongen hun shortposities moesten sluiten - tegen flink hogere koersen. Of dit nieuws voldoende is voor een koopaanbeveling? Dat leest u hieronder.

Klinkende eerstekwartaalcijfers FlatexDegiro

FlatexDegiro kende een uitstekende start van het jaar en dat betaalde zich terecht uit in een forse koerssprong van het aandeel. Premiumleden staan daarmee op 90% winst. De jaarstart mag dan uitstekend zijn, maar dat geldt in flink mindere mate voor de marktomstandigheden.

Beleggers verrichtten in het eerste kwartaal fractioneel minder transacties dan in Q1 van vorig jaar, maar hogere commissies en hogere rente-inkomsten, in combinatie met aanzienlijk lagere kosten, resulteerden in een forse winstsprong in het eerste kwartaal. Hoe onze analisten denken over dit aandeel leest u in onderstaand verhaal.

Resultaten Microsoft zijn wake-upcall: AI zorgt voor extra groei

Microsofts resultaten van het derde kwartaal van fiscaal 2024 waren beter dan verwacht met een omzetstijging van 17% tot $61,9 miljard. De operationele winst steeg met 23% tot $27,6 miljard zelfs nog harder. De goede resultaten had het vooral de danken aan de sterke resultaten van de cloud-divisie. Daarin steeg de omzet 23% en was het met $35,1 miljard goed voor meer dan de helft van de totale inkomsten.

Deze sterke toename werd mogelijk gemaakt door de forse groei van Azure, waar de omzet met 31% toenam. Daarmee groeide het harder dan de clouddiensten van Alphabet. Markleider Amazon rapporteert morgenavond, al blijft de groei van AWS al langer achter bij Microsoft en Alphabet. En Microsoft blijft investeren in de clouddiensten. Wat betekent dat? Lees het verhaal.

Top 3 stijgers en dalers

Vandaag zijn er een handvol fondsen die ex-dividend noteren: AkzoNobel (€1,54), Besi (€2,15), Fugro (€0,40), Heineken (€1,04), Vastned (€1,28) en CTP (€0,275). Dan weet u ook meteen waarom Vastned de daler van de dag is.

Rentes

De rentes dalen vandaag over de gehele linie. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,80%.

Brede markt

De euro wint wat terrein en noteert op 1,0718. Goud staat licht lager op $2.337. Zilver (+0,1%) krijgt de handen wat meer op elkaar en noteert op $27,25. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) daalt naar 14,82. De bitcoin-trein krijgt een halt toegeroepen en noteert op $62.990,90. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $82,80 dollar.

Het Damrak

ASML (-1,3%) definitief in Nederland houden vraagt om fors meer geld en een veelvoud van de €2,5 miljard die in maart door het Rijk en de regio is toegezegd. Uit antwoorden van burgemeester Jeroen Dijsselbloem aan de gemeenteraad van Eindhoven blijkt dat het gaat om een bedrag van €5 tot 8 miljard euro.

(-1,3%) definitief in Nederland houden vraagt om fors meer geld en een veelvoud van de €2,5 miljard die in maart door het Rijk en de regio is toegezegd. Uit antwoorden van burgemeester Jeroen Dijsselbloem aan de gemeenteraad van Eindhoven blijkt dat het gaat om een bedrag van €5 tot 8 miljard euro. Arcadis (-0,7%) gaat samen met de ecologen van OAK Consultants veertien faunapassages in de Oostelijke Vechtplassen in Noord-Holland ontwerpen.

(-0,7%) gaat samen met de ecologen van OAK Consultants veertien faunapassages in de Oostelijke Vechtplassen in Noord-Holland ontwerpen. Alfen (+14,8%) en netbeheerder Liander zijn een nieuwe productiemethode overeengekomen om vocht in de transformatorstations van Pacto te voorkomen.

(+14,8%) en netbeheerder Liander zijn een nieuwe productiemethode overeengekomen om vocht in de transformatorstations van Pacto te voorkomen. Signify (+2,0%) start vandaag met het inkopen van circa 450.000 aandelen. Dit meldde het verlichtingsbedrijf maandagochtend.

(+2,0%) start vandaag met het inkopen van circa 450.000 aandelen. Dit meldde het verlichtingsbedrijf maandagochtend. Het verlies voor Air France-KLM (+3,6%) is in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk opgelopen. Dit blijkt uit de consensusverwachting. Voor het eerste kwartaal van 2024 rekenen analisten op een operationeel verlies van gemiddeld €424 miljoen, in vergelijking met een verlies van €306 miljoen euro een jaar eerder.

(+3,6%) is in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk opgelopen. Dit blijkt uit de consensusverwachting. Voor het eerste kwartaal van 2024 rekenen analisten op een operationeel verlies van gemiddeld €424 miljoen, in vergelijking met een verlies van €306 miljoen euro een jaar eerder. Exor (+4,0%) lift dankzij hun belang in Philips gezellig mee op het succes van vandaag.

(+4,0%) lift dankzij hun belang in Philips gezellig mee op het succes van vandaag. Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel van IMCD (+1,7%) verlaagd van €153 tot €144, met handhaving van het houden-advies.

Agenda: woensdag 30 april

00:00 Jaarvergadering Aperam

00:00 Jaarvergadering ArcelorMittal

00:00 Jaarvergadering Heijmans

00:00 Jaarvergadering Galapagos

00:00 Samsung - Cijfers eerste kwartaal (ZKo)

06:30 Producentenprijzen - Maart (NL)

07:00 Arcadis - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Adidas - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Covestro - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Volkswagen - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:15 Air France-KLM - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Dld)

08:00 Alumexx - Jaarcijfers

09:00 Acomo - Ex-dividend

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

10:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 RBI (Burger King) - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Arbeidskosten - Eerste kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - April (VS)

22:00 Amazon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Super Micro Computer - Cijfers derde kwartaal (VS)

Slechte cijfers hakken er extra hard in

'Druppel op een hete plaat'

Tesla en Baidu slaan de handen ineen

