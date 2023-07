Slotcall: Halfjaarcijfers vallen goed op een vrolijk Damrak

Een beursdag vol nieuws, actie en - uiteindelijk - een happy end: de AEX eindigt 1,1% hoger op 779,81.

De bedrijven die vandaag met cijfers kwamen zijn bovendien nog eens de grote stijgers van de dag. (Een paar uitzonderingen daargelaten). Beleggers staan duidelijk in de glas-halfvol-stand.

Zojuist rolt ook ASMI door met de halfjaarresultaten. Even snel de highlights:

Een snelle blik leert dat zowel nieuwe orders als omzet wat achterbvlijven bij de consensus. Op Wall Street daalt ASMI twee procentjes.

Eerder vandaag was het de beurt aan good old Unilever, dat voor een mooi setje resultaten werd beloond met de trofee voor stijger van de dag (+4,9%). Unilever is er ondanks de nodige tegenwind in geslaagd om de operationele winstmarge boven de 17% te krijgen, een niveau dat pas haalbaar werd geacht in 2024.

Analist Martin Crum constateert dat het Unilever lukt om de hoge inflatie door te berekenen aan zijn klanten, "al is de volumedaling in Europa wel een punt van aandacht." Wat dat betekent voor zijn koersdoel en advies leest u hier.Plek twee en drie in de AEX zijn voor Akzo Nobel (+3,5%) en Randstad (+2,6%). Voor beide cyclische bedrijven is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel, maar een licht verhoogde outlook bij Akzo en een meevallende omzet bij Randstad gaven het duo een prettig zetje in de rug.

Lichte verhoging outlook vooral cosmetisch van aard IEX Premium https://t.co/LtiS2vLt4e — IEX.nl (@IEXnl) July 25, 2023

Dan was er Basic-Fit, dat een aardige outlook afgaf, maar in zijn rapportage ook wel wat zwakke punten liet zien. Beleggers zetten het aandeel flink hoger, om uiteindelijk op +2,9% te sluiten.

Basic-Fit: verrassende stijging op solide cijferrapport IEX Premium https://t.co/rvwamRusjA — IEX.nl (@IEXnl) July 25, 2023

Door het halfjaarcijfergeweld zou je bijna vergeten dat we deze week ook nog twee rentebesluiten vor de kiezen krijgen. Morgen de Fed en donderdag de ECB. In elke andere week zouden we vandaag schrijven dat beurzen 'in afwachting van' die besluiten zijn, maar er is zo veel te doen dat beleggers nauwelijks tijd hebben om zich er druk over te maken.

Nu zal er ook geen verrassing uit de bus komen. Allebei een kwartje is de consensus en daar zullen Powell en Lagarde zich ook netjes aan gaan houden. Maar dat wil niet zeggen dat de woorden van het duo morgen en overmorgen niet zoals altijd op goudschaaltjes gewogen gaan worden. De consensus is dat Powell na morgen even klaar is met rentestappen tot het eind van het jaar. Maar wat zegt hij daar zelf over?

In Europa is een kwartje verhoging ook 99% zeker. Maar ook de ECB zou voorlopig wel eens klaar kunnen zijn met de verhogingen. De inflatie is nog niet terug waar hij moet zijn, maar de economie begint inmiddels wel serieus af te remmen door de hogere rentestanden.

The price of higher interest rates!

- The latest #ECB Bank Lending Survey reveals that demand for #loans and credit lines fell to their lowest level on record.

- In a #debt-driven #GDP growth model, it's pretty straightforward to derive what this means for economic activity.… pic.twitter.com/8js0XDthoG — jeroen blokland (@jsblokland) July 25, 2023

Het best is dat te zien in Duitsland, waar de dalende lijn zich maar blijft voortzetten.

Another drop in Germany's most prominent leading indicator, the Ifo index, confirms that the economy is back on a downward trend before any upward trend had actually started. The case for a new reform agenda 2030 is getting stronger, says @carstenbrzeski.https://t.co/J39XpGKej5 — ING Economics (@ING_Economics) July 25, 2023

De brede markt

De AEX eindigt met een ruime voorsprong van de Europese concullega's, vooral dankzij Unilever en een sterk ASML (+2,1%)

Amerika is positief begonnen, met de Nasdaq aan kop

De dollar is al een week aan het aansterken en beweegt richting $1,10

Idem voor de olieprijs: WTI nadert de $80

Goud en bitcoin staren nog altijd omhoog naar respectievelijk de $2.000 en de $30.000-grens

Stijgers en dalers

De Top- en Flop-3 van het Damrak vandaag:

Unilever is de trotse leider, omringd door cijferaars/cyclicals AkzoNobel, Ransdstad en ArcelorMittal

Prosus (+1,9%) geniet nog wat na van een sterk Hong Kong vanochtend

Er zijn wat mensen die een voorschotje willen nemen op de cijfers van Just Eat Takeaway (+1,6%) morgen

CM.com en Acomo kwamen met cijfers die minder goed vielen, vooral bij de laatste

Shell loopt terug bij een stijgende olieprijs; donderdag komt het met cijfers

De rentes

In aanloop naar het centrale bankengewelkd van de komende dagen houdt het rentefront zich even koest.

De agenda

Zo vol ziet u hem zelden, de beursagenda. En het zijn niet de minste items, die de komende 24 uur langskomen. We beginnen maar even met vanavond. (In ons liveblog doen we na 22:00 uur verslag van de hoogtepunten en de nabeurs-koersuitslagen).

22:00 Alphabet Q2-cijfers

22:00 Microsoft Q2-cijfers

22:00 Snap Q2-cijfers

22:00 Texas Instruments Q2-cijfers

22:00 Visa Q2-cijfers

Morgen is er de hele dag door actie: van Jitse Groen tot Jerome Powell:

08:00 Just Eat Takeaway Q2-cijfers

08:00 Airbus Q2-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q2-cijfers

08:00 Orange Q2-cijfers

13:00 AT&T Q2-cijfers

13:00 Boeing Q2-cijfers

13:00 Coca Cola Q2-cijfers

13:00 Mastercard Q2-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen jun (consensus 1,44M)

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun (consensus 722K)

16:30 VS olievoorraden

18:00 AMG Q2-cijfers

18:00 UMG Q2-cijfers

20:00 Fed-rentebesluit

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Meta Q2-cijfers

En dan nog even dit

Kost de tech/AI-revolutie banen? Niet in de chipsector.

US Will Be Short 67,000 Chip Workers By 2030, Industry Group Says - RTRShttps://t.co/ECGX1o2EAD — LiveSquawk (@LiveSquawk) July 25, 2023

Jerome, Christine &...Pan

JUST IN: China names Pan Gongsheng as governor of its central bank, signaling that Beijing is prioritizing policy continuity as the economic recovery loses momentum https://t.co/V7jvJAcTHX — Bloomberg (@business) July 25, 2023

Elon, we have a problem?

Facebook-moeder Meta heeft rechten op naam X https://t.co/zYrYDXryOt — DFT (@dft) July 25, 2023

Ondertussen op de Zuidpool