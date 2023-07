AkzoNobel verhoogt outlook licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald en het resultaat hoger uit zien komen en zag reden de outlook voor dit jaar te verhogen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van het verf- en chemieconcern. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet van Akzo op jaarbasis met 4 procent van 2.853 miljoen naar 2.741 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen was er sprake van een omzetstijging van 3 procent. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 2,86 miljard euro. De aangepaste operationele winst steeg van 249 miljoen naar 311 miljoen euro. De verwachting lag op 311 miljoen euro. De prijzen gingen met 5 procent omhoog, maar de volumes daalden daarentegen met 1 procent. De kaspositie uit operationele activiteiten bedroeg 305 miljoen euro positief tegen 52 miljoen euro negatief een jaar eerder. "De kwartaalresultaten zijn in lijn met de verwachtingen, ondanks volatiele markten, en daarmee is sprake van een solide eerste jaarhelft", aldus CEO Greg Poux-Guillaume. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 mikt de onderneming nu, uitgaande van de huidige marktomstandigheden, op een aangepaste EBITDA van 1,40 tot 1,55 miljard euro tegen eerder 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.