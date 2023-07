Winsthalvering Shell verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het tweede kwartaal van 2023 waarschijnlijk een lagere winst geboekt. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus.

In het afgelopen kwartaal verdiende Shell volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research 5.579 miljoen dollar, op aangepaste basis. Dat was 11.472 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2023 kwam deze winst uit op 9,6 miljard dollar, beduidend meer dan de 8,0 miljard dollar die analisten toen hadden voorzien.

De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 14,6 miljard dollar. Dat was in het tweede kwartaal van 2022 18,7 miljard dollar en in het eerste kwartaal van dit jaar 14,2 miljard dollar.

Volgens zakenbank Berenberg zal de relatieve zwakte in het afgelopen kwartaal kunnen worden opgevangen door een instroom van werkkapitaal, zoals Shell bij een tussentijdse update begin juli al opmerkte.

Berenberg vindt Shell de favoriet in de Europese energiesector, vooral dankzij de positie van het bedrijf in LNG. Ook heeft Shell in vergelijking tot de sectorgenoten de beste balans, vinden de analisten.

Onder de nieuwe CEO, Wael Sawan, zal er volgens ING meer focus komen op betere prestaties, meer discipline en wordt de portefeuille geoptimaliseerd. Daardoor zullen de prestaties van Shell verbeteren, vooral ten opzichte van sectorgenoten, aldus de bank, die verder ook te spreken is over de betere beloning voor aandeelhouders.

De energiereus gaat in de toekomst 30 tot 40 procent van zijn operationele kasstroom uitkeren aan aandeelhouders. Dat was 20 tot 30 procent. Die verhoging kwam voor de markt overigens niet als een verrassing.

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar verhoogt Shell het dividend per aandeel met 15 procent. Ook wil de energiereus in de tweede jaarhelft voor minimaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Daarnaast heeft de energiereus toegezegd beter op de kosten te gaan letten en zal het minder investeren. De plannen zijn nu om gedurende 2024 en 2025 per jaar 22 tot 25 miljard dollar te investeren. Eind 2025 wil Shell de operationele kosten structureel met 2 tot 3 miljard dollar hebben verlaagd.

Tevens wil Shell in 2050 CO2-neutraal zijn.

"De boodschap van Shell was glashelder: het concern wil meer dan ooit focussen op het creëren van aandeelhouderswaarde. Topman Wael Sawan heeft bepaald niet onder stoelen of banken gestoken dat hij van mening is dat het aandeel Shell veel te laag wordt gewaardeerd", zeiden analisten van IEX.

Shell zou volgens persbureau Bloomberg de opties bestuderen voor de divisie duurzame energie.

Per segment

De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas van Shell de winst in het tweede kwartaal uitkwam op 2.609 miljoen dollar, tegen 3.758 miljoen dollar een jaar eerder.

Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 1.904 miljoen dollar. Dat was 4.912 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2022. Chemical & Products was waarschijnlijk goed voor een winst van ruim 700 miljoen dollar, een daling ten opzichte van de 2.035 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2022.

Shell opent op donderdag 27 juli de boeken.