Mooie koersen voorbeurs, ASML levert met Q2's en veel Nasdaq 100

De AEX-indicatie is +0,8%. Dat is het hoogste percentage nu voorbeurs op alle markten.

Zwaargewicht ASML soms? Dat levert namelijk net prima cijfers af, verhoogt de omzetverwachtingen en meldt geen verdere China exportbeperkingsschade. Koersen raden op basis van cijfers is echter heel hachelijk, ofwel garantie tot de koffieautomaat.

Europese futures openen 0,2% à 0,8% hoger

De Amerikaanse staan een paar honderdsten hoger na weer een lekker dagje Wall Street, dat nog harder gaat dan die maffe Deen in de Tour de France

In Azië stijgen Japan en Zuid-Korea een paar tienden en China en Taiwan leveren dat weer in. De Hang Seng zakt 0,8% en de Hang Seng Tech verliest 1,2%

Alibaba +0,5%

Tencent -1,6%

TSMC 0,0%

Samsung -0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,3% op 13,3 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -0,9% op 112,5

De dollar stjgt 0,1% naar 1,1220

Goud doet helemaal niks, olie zakt 0,1% à 0,2% en crypto dikt een procentje aan. Bitcoin doet het nu op $30.098,37

De rentes gaan al vrij fors nat voor dit uur. Ebben de rente- en inflatiezorgen soms weg op de beurzen? Het gaat de laatste week namelijk hard naar beneden na bijna een nieuwe top. Of denkt de beurs soms dat de economie stil valt? Beide kan ook nog. Of iets heel anders.



Ja, er was weer een nieuwe top voor de Nasdaq 100 gisteren. De omzet- en winstverwachtingen houden dit slechts beperkt bij, ofwel de index wordt nog steeds duurder.



Nu zit er wel een dikke indexwijziging aan te komen. Geen ASML en NXP te zien, dat wel:

De Nasdaq index wordt flink opgeschud. Hier de veranderingen volgens Goldman pic.twitter.com/rfuNarfKXB — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 18, 2023



Natuurlijk, u bent hier voor de Q2-cijfers van ASML. Die mag u - en dit is een dure uitdrukking op de beurs - zoals gewoonlijk weer afvinken: verwachtingen verslagen en de omzetoutlook voor 2023 gaat omhoog.



Geen nieuws over China, want dat zoeken we als eerste.



Oh toch! Prima zo, vink.



De cijfers zelf:



Hier leest u het Nederlandse verslag en dit maakt Reuters er van:



En dit hebben wij er van gemaakt op het bord, mooi, maar prijzig. Merk op aan de hand van die omzet en winst dat er amper nog sprake is van cyclus. Bij ASML dan. Dat is in de sector wel anders. Oh ja, met +38,6% in dollars blijft ASML dit jaar wel op de Nasdaq 100 achter met +44,4%.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 Hogere opening AEX voorzien

08:19 Beursblik: Berenberg zet Renewi op de kooplijst

08:18 Britse producentenprijzen flink omlaag

08:12 Britse inflatie neemt af

07:23 ASML voldoet aan eigen verwachtingen

06:51 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:45 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

18 jul Wall Street sluit hoger

18 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

18 jul Olieprijs stijgt

18 jul Wall Street op winst

18 jul Europese beurzen sluiten hoger

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 ASML - Cijfers tweede kwartaal



08:00 Inflatie - Juni (VK)

08:00 Producentenprijzen - Juni (VK)

11:00 Inflatie - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)



13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)

De Europese inflatie:



Voor de zekerheid let u ook op de Amerikaanse huizenmarktcijfers:



En dan nog even dit

Wel of geen Amerikaanse recessie, het is nog steeds de vraag:

US economic data showed retail sales continued to rise in June, painting a picture of consumer resilience https://t.co/ESmmuCw7lS pic.twitter.com/8xagkVzsAh — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2023



Zombie office property, mooie term:

Breakingviews - How to breathe life into zombie office property: podcast https://t.co/Wdp1C6MPCK — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2023



Sign of the times?

EXCLUSIVE: Morgan Stanley is moving 200 developers out of mainland China, mostly to Hong Kong and Singapore, in response to a new data law https://t.co/YinsHkA6FR — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2023



Vanavond cijfers en er zal ook eens geen nieuws zijn:

US auto safety regulators are opening a special crash investigation into a fatal accident in California involving a 2018 Tesla Model 3 suspected of relying on advanced driver assistance systems, the government agency said. More here: https://t.co/BMFI2Sn1Jy — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2023



Moesten we dit jaar van alle grote huizen niet van... naar...?

Grote beleggers hebben hun liefde voor AMerikaanse aandelen weer hervonden. Er is een enorme shift geweest. NB men zit nog wel een beetje onderwogen. Dus er kan nog meer bij. pic.twitter.com/Bdam812IDv — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 18, 2023



Niet over nadenken?

NEW: "You're going to see a lot of defaults."



A wave of corporate bankruptcies is building now that an era of easy money has come to an end.



Read The Big Take ?? https://t.co/D4SroHQuR9 — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2023

Bij deze:

Huizenprijzen dalen in 2023 naar schatting met 5% en in 2024 met 3%:

??Einde prijscorrectie komt ondanks sterk verslechterd sentiment in zicht

??Betaalbaarheid huizen verbetert pas op termijn

??Woningtransacties dalen 5% in 2023 en in 2024 met 2,5%https://t.co/8TXsxH3QTQ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 18, 2023



Vandaar:

Diversified funds can’t buy more tech giants – many of largest mutual fund firms running into limits in how much more big tech stocks they can purchase w/o running afoul of “diversification” rules. Combined mkt cap of 6 Big Tech comps has jumped to 57% of total Nasdaq 100 mkt… pic.twitter.com/tNtLflkT2F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 18, 2023



Kijk nou, sinds wanneer heeft Shell humor?

Iedereen is welkom bij Shell ??. pic.twitter.com/kG6KUp8PQR — Shell Nederland (@Shell_Nederland) July 18, 2023



Hahaha!

Dramatische fietswissel, ploegleider Pogacar pakt VanMoof van de auto https://t.co/hCcp0WDwCv — DeSpeldSport (@SpeldSport) July 18, 2023



Veel plezier en succes vandaag.