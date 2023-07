ASML voldoet aan eigen verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het tweede kwartaal van 2023 aan de eigen verwachtingen voldaan en werd iets positiever over de omzetontwikkeling in heel het jaar. Dit bleek woensdag uit de kwartaalupdate van de halfgeleiderspecialist uit Veldhoven.

In het tweede kwartaal boekte ASML een omzet van 6,9 miljard euro met een brutomarge van 51,3 procent.

ASML verwachtte zelf dat het een omzet zou realiseren van 6,5 tot 7,0 miljard euro, met een marge van 50 tot 51 procent. Analisten hadden vooraf weinig twijfel dat deze outlook niet gehaald zou worden.

In een toelichting zei CEO Peter Wennink dat klanten in verschillende markten terughoudender zijn, vanwege de macro-economische onzekerheden. De topman verwacht dan ook dat een herstel in de markten pas later zal plaatsvinden. Ook de omvang van het herstel is onzeker, zo stelde de topman. "Maar ons orderboek blijft sterk met 38 miljard euro en dit biedt een goede basis om de uitdagingen op korte termijn op te kunnen vangen."

Wennink stelde verder dat de Nederlandse regels omtrent de export van DUV conform eerdere communicatie was. De topman denkt niet dat de extra beperkende exportmaatregelen vanuit de VS een grote impact zullen hebben op de outlook dit jaar en op de verwachtingen op de lange termijn.

Verder bedroeg de orderinstroom 4,50 miljard euro, waarvan 1,6 miljard euro voor EUV. De orderinstroom was 3,75 miljard euro in het eerste kwartaal, waarvan toen ook 1,6 miljard euro voor rekening van EUV kwam. In het vierde kwartaal kwam er voor 6,3 miljard euro aan orders binnen in Veldhoven.

De nettowinst kwam in het tweede kwartaal uit op 1,9 miljard euro uit.

Verder liet ASML weten voor het lopende derde kwartaal te rekenen op 6,5 tot 7,0 miljard euro aan omzet met een brutomarge van circa 50 procent.

Voor heel 2023 mikt ASML op een omzet "richting 30 procent". Eerder werd door ASML nog gesproken over een omzetgroei van meer dan 25 procent. De brutomarge zal ook iets verbeteren.

ASML wil een interim-dividend uitkeren van 1,45 euro per aandeel. In het tweede kwartaal werd er voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht.

Lange termijn

In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent, zo onthulde het bedrijf op de beleggersdag vorig jaar.