"Het bezoek aan de fabriek in Alfen heeft mijn mening over het aandeel veranderd"

Nu gelukkig bevestigen de "analisten "iets wat ik hier wel vaker zeg. Het gaat niet alleen om de cijfers waar de analisten als gestudeerde kenners op los gaan . Maar het gaat ook om het bedrijf ""Als ik eerder in de fabriek van Alfen was geweest, had ik nooit een koopadvies afgegeven " in 50% vd adviezen wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden. Men heeft wel kennis van grafieken maar vaak niet van structuren hoe een bedrijf geleid wordt . Sterker de meeste analisten zouden door hun cijfergeneuzel een bedrijf naar de klote krijgen. Dus tip zorg eens voor 1 of meerdere mensen in je advies team die een andere kijk op de zaak hebben, Ben er heilig van overtuigd dat de adviezen dan beter zullen zijn . Nu ligt hat achteraf altiid aan het bedrijf en niet aan het advies van indertijd. Das natuurlijk lekker makkelijk maar het is je taak om je abbo leden goed voor te lichten