"Het bezoek aan de fabriek in Alfen heeft mijn mening over het aandeel veranderd"

Het rommelt niet alleen in het Kabinet. Ook de beurs ligt er de laatste dagen niet geweldig bij, al valt er over de huidige stand van 753 punten weinig te mopperen. Vooral omdat de rentes helemaal door het dak gaan. Afgelopen donderdag werd de handel in futures op de Duitse Bund zelfs tijdelijk stilgelegd.

Des te gekker is het dat de huizenmarkt weer in de lift zit. De huizenprijzen stegen in het tweede kwartaal met een kleine 3% ten opzichte van het eerste. In deze aflevering van de IEX BeleggersPodcast leggen we uit hoe dat in hemelsnaam mogelijk is.

Verder bespreken we op geheel eigen wijze de volgende onderwerpen:

Korte terugblik IEX Beleggersdag

Aegon en NN Group populair onder Nederlandse particuliere beleggers

Pre-tradingupdate Shell

Mogelijke lancering bitcoin-ETF's stuwt cryptokoersen

De financiële impact van de zomerstorm op de winst van ASR

Nieuwe CEO Hein Schumacher moet waardering Unilever aanjagen

Waarom de koers van Alfen een duikvlucht maakt

Signify en de excuses

Wel of geen stoploss?

Kiek op de Grafiek: AEX