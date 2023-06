Drukte van belang voorbeurs met Aegon en KPN en nog zo veel meer

Voor altijd de dag waarop Napoleon en Hitler Rusland binnenvielen, 22 juni.

De AEX duikt dan ook de schuilkelder in? De indicatie is -0,6% na een dalingsdagje Wall Street, waar een havikse Fed-voorzitter Jerome Powell de schuld van kreeg. Vandaag getuigt hij weer voor het Congres, maar doorgaans levert dat niks op. Er is vandaag verder een centralebankenrentebesluitentsunami en we hebben...

Kom er maar in, Niels:

Geen grote verrassingen bij #Aegon. Aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard aangekondigd zoals verwacht, dividend in 2025 naar €0,40 per aandeel en vrije kasstroom moet in 2025 uitkomen op €800 miljoen. Dat is precies in lijn met mijn taxaties. — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 22, 2023



Maar er is meer voorbeurs! KPN, wat doe je nu? :-)



De opening:

Europese futures openen -0,3% tot -0,9% en dat zijn we niet meer gewend op dit uur

De Amerikaanse staan -0,2% (Dow Jones) tot -0,4% (Nasdaq 100)

In Azië zijn China en Hong Kong dicht. Japan doet -1,0%, maar Korea en Taiwan stijgen nipt



TSMC -0,3%

Samsung +0,9%

Hynix -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -4,9% op 13,2, de laagste stand sinds januari 2020, en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -2,9% op 110,8

De dollar is gisteren gedaald tot 1,0985 (hoezo een havikse Fed...?) en ligt nu vlak

Goud daalt 0,1%, olie idem dito met -0,5% en crypto...

Check bitcoin weer boven $30.000:



De rentes houden het nog redelijk rustig. Voor 2023-begrippen dan.



Hier is Aegon met zijn beleggersdag, het is een enorm boekwerk. Ik citeer nog meer van collega Niels Koers uit onze chat. Hij werkt hard aan een volledige update nog voorbeurs:

Drie belangrijke quotes:

1. Intentie om zijn Amerikaanse business te verbeteren en dus niet te verkopen

2. Kapitaalteruggave van €1,5 miljard middels een aandeleninkoopprogramma dat 12 maanden duurt

3. Intentie om het belang van 30% in ASR te behouden!!!

4. Beursnotering in NL gehandhaafd



Bedrijf wil in 2025 een dividend uitkeren van €0,40

Vrije kasstroom moet stijgen van €600 miljoen in 2023 naar €800 miljoen in 2025



Conclusie: doelstellingen en kapitaalteruggave precies in lijn met onze verwachtingen



Een bericht van het CBS dat de meesten van ons - is het ook uw grootste belegging? - wel even interesseert. Weer lager dus, maar wie kijkt daar echt van op?



Tja, onze AEX en en onze tienjaarsrentes: zo saai hebt u het nog nooit zijwaarts gegeten? Er lijkt even geen nieuw topje voor de index in te zitten. Het is wel de brede markt, want onderliggend - zie de bleeders in uw eigen porto - liggen veel cyclicals en groeiaandelen bar slecht en zitten zelfs tegen bodems aan.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 KPN neemt Youfone Nederland over

08:14 Beursblik: Goldman Sachs volgt Just Eat Takeaway met Neutraal advies

08:02 AEX wacht lagere opening

07:46 Aegon presenteert nieuwe doelstellingen

07:08 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:05 Prijsdaling Nederlandse koopwoningen zet door

06:59 Beursagenda: macro-economisch

06:58 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:58 Beursagenda: buitenlandse fondsen

21 jun Correctie: Beursupdate: AEX op Wall Street

21 jun Wall Street lager gesloten

21 jun Olieprijs hoger gesloten

21 jun Wall Street koerst af op lager slot

21 jun Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts:



Alfen weet u intussen wel, maar er is merkwaardig beeld van Pharming. Beetje als de koers, per saldo zijwaarts.



De agenda met nog een keer de Fed en een resem rentebesluiten, waaronder dat van Turkije met alweer een nieuwe president.

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Mei (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juni (Fra)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:00 Aegon - Beleggersdag

14:30 Chicago Fed-index - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Juni vlpg (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Mei (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Mei (VS)

16:00 Fed voorzitter Jerome Powell getuigt voor Amerikaans Congres (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Rentebesluit Norges Bank (Noo)

00:00 Rentebesluit SNB (Zwi)

En dan nog even dit

Niet veel bijzonders, ik vind dat de impact van de Fed weer eens wat wordt overdreven. Gewoon een daingsdagje. De Fed-renteverwachtingen kwamen gisteren namelijk letterlijk geen millimeter van hun plek.



Het duurt de markt allemaal veel te lang, -6,0% maar weer eens:

Intel’s ‘manufacturing will begin to generate a margin,’ CFO says, shares drop https://t.co/TIvKfS2Yda — MarketWatch (@MarketWatch) June 21, 2023



Mooie statistiek!

The old saying is that the "dumb money" trades at the open while the "smart money" trades at the close.



Since the S&P's last all-time high on 1/3/22, the prior close through the first half hour of trading has accounted for essentially all of the market's decline. pic.twitter.com/ISaPP6jo7T — Bespoke (@bespokeinvest) June 21, 2023



Goldman Sachs zegt ook bearish te zijn:

Short sellers are ramping up bets against US stocks even as paper losses on the positions surpass $100 billion https://t.co/1zg50oVw9Z — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2023



Ja, dit is wel even wat. In tegenstelling tot sommige westerse landen - ik noem geen namen - denken ze in Beijing echt wel over demografie na, hoor.

One of the most important long-term charts in macro.



The Chinese working-age population is likely to shrink by ~200-300 million people (!) over the next 30 years.



The '80s-'00s Chinese demographics boom generated a constant flux of cheap labor: that's unlikely to repeat again. pic.twitter.com/5uxo2NLCil — Alf (@MacroAlf) June 21, 2023



India wordt het nieuwe China? Dat wil nog niet zeggen dat het daar ook mooie beurzen en aandelen oplevert, mar fantasie is er zeker.

Stocks in India have lured a net $8.7 billion in foreign inflows since March, set to be the most in any quarter since the end of 2020 https://t.co/hpxsUtP3Jk — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2023



Voor de perma-bubbelroepers, private equity kan heel goed rekenen:

Turmoil across equity capital markets over the past 18 months has resulted in more companies being taken private this year than listing via traditional IPOs https://t.co/FAxwSjXskf — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2023



Charlie kan dat ook:

62% of US mortgage holders have a rate below 4% and 92% have a rate below 6%. With current mortgage rates at close to 7%, many existing homeowners are staying put, leading to a shortage of homes for sale. pic.twitter.com/4Y7az47Nk0 — Charlie Bilello (@charliebilello) June 14, 2023



We gaan snel... Beetje AI erbij en dan maar hopen en bidden dat het een beetje een leuk, aangenaam en slim mens wordt?

Opinion: Researchers revealed they had created ‘synthetic’ human embryos using neither eggs nor sperm. They could help further research into fertility, but science and society need to consider how closely these embryos approximate the real thing https://t.co/5OiTwZFUtK — Financial Times (@FinancialTimes) June 21, 2023



Veel plezier en succes vandaag.