Zo word je schatrijk (drie ingrediënten)

De laatste jaren behoort Warren Buffett steevast tot de rijkste mensen op aarde. Eerder - in 2008 - was hij al eens het rijkst. Maar het jaar daarop werd hij weer ingehaald door zijn goede vriend en Microsoft-oprichter Bill Gates. Hendrik Oude Nijhuis (Value Machines Fund) spreekt op de IEX Beleggersdag over value-beleggen volgens de principes van Warren Buffett.



Voor zijn inspanningen voor Berkshire Hathaway (zijn investeringsvehikel) incasseert Buffett een salaris van $100.000 per jaar. Daarmee wordt iemand niet de rijkste persoon ter wereld... Dat Buffett ondanks zijn relatief bescheiden salaris toch zo rijk geworden is, wordt verklaard door een combinatie van drie ingrediënten, die in zeker opzicht wel inwisselbaar zijn. Het gaat om de volgende ingrediënten: Een fors startkapitaal Een hoog rendement Veel tijd Toen Buffett 39 jaar was (in 1969) had hij reeds een fors 'startkapitaal' van $25 miljoen weten op te bouwen. Dit bedrag had hij vooral verdiend met de zeer goede prestaties van zijn partnerships en een voor Buffett gunstige vergoedingsstructuur van deze investeringsfondsen. Sinds Buffett bij Berkshire Hathaway de regie voert (sinds 1965) steeg het aandeel van dit voormalige textielbedrijf gemiddeld zo’n 20% per jaar. Dat is het dubbele van het gemiddelde jaarrendement van de S&P 500 (inclusief dividend) over dezelfde periode. Dat Buffett met zijn forse - maar nog niet wereldschokkende - startkapitaal met een hoog rendement kon uitgroeien tot de rijkste man ter wereld, wordt verklaard door het resterende ingrediënt: veel tijd. Het hoge rendement en de lange periode verklaren dat Buffetts persoonlijke vermogen inmiddels is toegenomen tot ruim $110 miljard – ondanks de $48 miljard die intussen aan goede doelen geschonken is. Voor Buffett zijn de drie ingrediënten stuk voor stuk onmisbaar geweest om tot een van 's werelds rijkste personen uit te groeien. Om echter 'gewoon' financieel onafhankelijk te worden volstaat iedere willekeurige combinatie van twee van de drie ingrediënten. Iedere jongere bezit sowieso al één ingrediënt voor financiële onafhankelijkheid: de factor tijd. Doodzonde om dit zonder enige inspanning verkregen ingrediënt onaangeroerd te laten...



Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zowel de PDF- als de luisterboekeditie van zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Disclaimer: dit is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt gevaar.

