Geen recessiepaniek! Hogere bodems geven veel koopkracht aan

Stagnerende beurzen? De nasdaq is dit jaar al met 35% gestegen. De CAC stond op record niveau net als de DAX. De AEX staat op flinke winst dit jaar en ga zo maar door. Wie bepaalt eigenlijk wat een aandeel waard is? Voorheen ging het om vraag en aanbod maar we kunnen nu wel concluderen dat daar geen sprake meer van is. Ongeacht de ellende in de wereld zoals oorlog, hoge schulden, renteverhogingen en mogelijke recessie staan de indexen naar mijn gevoel wel wat te hoog. Maar er is een akkoord op een schuldenplafond dus zal vandaag weer een procent bij komen. En de campingrally is nog onderweg dus wordt 1 groot feest. Waarom doen we niet net als de Nasdaq zetten we de AEX gewoon in 1 dag 30% hoger dan zijn alle shorters er direct uit. Dan behaal je flinke winst zeg.