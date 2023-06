Geen recessiepaniek! Hogere bodems geven veel koopkracht aan

Hoewel er opluchting is over inflatie en het schuldenplafond, waart op de financiële markten nog steeds recessieangst rond. Beleggers hoor ik de laatste tijd vaak over een stagnerende economie, negatieve groei of zwakke productiecijfers. Dergelijke economische argwaan zien we ook terug in de haperende aandelenindices van de afgelopen maanden.

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock meldde onlangs dat de Duitse BBP-groeicijfers hem negatief hebben verrast. De economische activiteit bij onze oosterburen, onze belangrijkste handelspartner, bleek in het eerste kwartaal gekrompen met 0,3%.

Mijn IEX-collega Martin Crum besprak donderdag in een artikel dat het herstel van de tweede grootste economie ter wereld, die van China, nog niet echt wil vlotten. Een week geleden meldde hij dat Duitsland volgens de boekjes al in een recessie was beland.

Nederlandse economie al in zwaar weer?

Deze recessiescenario's impliceren dat ook de Nederlandse economie het niet makkelijk heeft en mogelijk al in zwaar weer is aanbeland.

Vreemd genoeg, althans op basis van mijn technische plaatjes, zie ik dat zelf niet zo. Ik kan in het koersverloop van verschillende markten geen serieuze signalen van recessie vinden.

Echt positief is het technische beeld overigens ook weer niet. Wel valt mij op dat we al maandenlang te maken hebben met stagnerende beurzen. Dat is niet alleen een frustratie voor menig belegger, het illustreert ook dat beleggers nog voorzichtig zijn.

Maar als lichtpuntje wil ik deze keer nogmaals benadrukken dat aandelenmarkten op wat langeretermijn hogere bodems blijven vormen.

Buy the dips blijft geldig

Sinds de herfst van vorig jaar heeft de Nederlandse beurs meerdere hogere koersbodems achtergelaten. Deze serie hogere lows geeft aan dat beleggers op grotere dips blijven instappen en bijkopen:

Recente steun op 745,26 punten is de hogere pullback bodem van begin april/tevens top van 22 maart

Daaronder ligt de koersbodem van 24 maart op 710,89

Op 30 december is een low 688,24 gevormd

Het startpunt van de opmars vormde het dieptepunt op 11 oktober rond 611,74

Geen recessiepaniek

Kortom, de strijd is nog niet gestreden en echt reden voor recessiepaniek is er niet. Technisch geven deze hogere bodems bovendien aan dat er nog veel koopkracht in de markt zit. Ik sluit dan ook niet uit dat we een mooie zomer tegemoet gaan. En ik bedoel dan op beleggingsgebied.

Deze keer wil ik de plaatjes laten zien van de AEX index en de AEX herbeleggingsindex. Ik kijk zowel lang, héél lang als kort.

Kortetermijn: AEX-index hapert

De AEX-index blijft binnen de neutrale trend vastlopen op de horde rond de weerstand van 769,14 punten (gevormd op 12 april).

Het technische plaatje van de Nederlandse beurs oogt niet dramatisch, aangezien er een hogere koersbodem ligt rond 745,26 punten (rond de top van 22 maart). Dit duidt op een aantrekkende vraag onder beleggers.

Er kan een nieuwe opwaartse trend worden ingezet indien de Nederlandse beurs boven de laatste top weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten.

Langetermijn: AEX-index strandt op oude topjes

De AEX-index beweegt al sinds begin van dit jaar in zijwaartse richting. Althans, de beurs laat horizontale toppen zien rond 772,23 punten. De AEX-index heeft wel een hogere koersbodems gevormd, wat op aantrekkende vraag duidt.

We wachten op een eventuele doorbraak boven de weerstand rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022). De steun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

Na een uitbraak boven de weerstand van 772,23 wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel. Dit all-time high van eind 2021 is een eerste tussenliggende horde. Op langere termijn kan het nog veel verder omhoog.

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een gestaag opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.





Meerjaren uptrend AEX ongebroken

Op onderstaande AEX-grafiek vanaf 2008 is de opwaartse tendens van de aandelenmarkt goed te zien. Elke grote correctie is op een hoger niveau, dus boven de vorige, opgevangen.

We zien hier ook dat de pullback bodem van 11 oktober 2020 rond 611,74 punten in feite iets onder de intraday top van februari 2020 rond 632,12 punten zit. Volgens het boekje is dit dan geen perfecte, hogere, pullback-bodem. Maar omdat het verschil marginaal is, zien we dat door de vingers. Zie ook deze uitleg bij de Nederlandse herbeleggingsindex, waar die hogere pullback bodem wel perfect is.

Ex-dividend is de Nederlandsen aandelenbeurs in deze uptrend sinds 2009 bijna verdrievoudigd in waarde. Vanaf het intraday low rond 194,99 uit maart 2009, is de AEX 288% gestegen naar nu 757 punten.

Kortetermijn: AEX Total Return index stuit op horde 2.893,53

De Nederlandse herbeleggingsindex, dus inclusief dividenden, laat sinds februari een zijwaartse verloop zien. De steun bevindt zich rond 2.759,66 punten (de bodem van 4 mei) en de weerstand rond 2.893,53 punten (gevormd op 16 februari).

Er wordt wel hogere bodems gevormd. De AEX Total Return index registreert kopers op de markt.

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand wordt gebroken. In dat geval krijgt de AEX Total Return index ruimte voor een verdere koersstijging.





Lange termijn: AEX Total Return index zet gematigde opmars voort

In tegenstelling tot de AEX (zonder dividenden) beweegt de AEX Total Return index (dus inclusief dividenden) in een uptrendje.

De AEX Total Return index weet gematigd hogere koersbodems te vormen. Dit signaleert nog steeds een stijgende trend, maar het ontbreekt wel aan kracht.

De zwak stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 3.004,52 punten (gevormd op 19 november 2021). Opvallend is dat dit all-time high (rond 3.004,52 punten) slechts 5% van de huidige stand verwijderd is.

Enkel bij een terugval onder de steun van 2.556,81 punten (bodem van 30 december 2022) zou het beeld verzwakken.

De stijgende 200-dagenlijn van de AEX Total Return index wijst op een positieve technische conditie.





Meerjaren uptrend AEX ongebroken

Op onderstaande grafiek van de Nederlandse herbeleggingsindex vanaf 2008 is het verschil met de AEX, die zonder dividend wordt berekend, goed te zien.

Ten eerste is de AEX Total Return index veel harder gestegen dan de AEX index. Het intraday low van de AEX Total Return index lag in 2009 rond 465,32 punten, thans noteert de Nederlandse herbeleggingsindex rond 2.850 punten: een stijging van 512%.

Daarnaast vallen mij vanuit technisch oogpunt ook een aantal afwijkingen op. Zo lag intraday low van 11 oktober vorig jaar rond 2.265,11 punten, ruim boven de top van begin 2020 (2.193,14 punten). Vanuit technisch perspectief levert dit een hogere pullback bodem op, doorgaans aangeduid als een zeer bullish katapult bodem.

Op de AEX lag het low van eind 2022 intraday zelfs een fractie onder het pre-corona high van begin 2020.

De Nederlandse herbeleggingsindex, dus inclusief dividenden, laat vanaf het low in 2008 een fraaie opgaande trend zien.





