Voor de podcast: De chippers lopen aardig op (met name ASMI en BESI in NL) is het al tijd om wat winst te pakken een bekende belegger zij ooit: "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful."



Of moet je het anders interpreteren en nu toch instappen (heb zelf al postitie in ASML en BESI) maar ben fearful om nu wat ASMI op te pikken of BESI bij te kopen



Hoe kijken jullie hier tegenaan