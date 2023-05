Slotcall 25 mei 2023: AEX eindigt 0,2% hoger dankzij chippers

Koerssprongen van meer dan 5% komen we zelden tegen in de AEX, maar vandaag waren chipaandelen niet aan te slepen, na een verpletterende kwartaalupdate van Nvidia en vooral de zonnige visie op de impact van AI op de techsector. Ze redden daarmee de spreekwoordelijke meubelen, want veruit de meeste aandelen noteerden in het rood.

ASMI eindigde 8,6% hoger, indexzwaargewicht ASML kreeg er 5% bij en Besi steeg 7,6% in waarde. Besi tikte zelfs even €100 aan.

Brekend, in Duiven kan de vlag uit#Besi net op €100

Gefeliciteerd Richard Blickman en alle stakeholders#AEX pic.twitter.com/Y4psGbYFcX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 25, 2023

Ook fintechbedrijf Adyen (+1,9%) was in trek. Maar daarmee hebben we alle stijgers wel gehad, want de rest koerste zuidwaarts.

Diverse waarde-aandelen, zoals Ahold Delhaize, Unilever en Heineken, stonden onder druk. Maar ook zorgtechnologieconcern Philips en techinvesteerder Prosus. De grootste daler was DSM, waarover later meer.

Ook in de Midkap stond een aandeel te stralen met een koersstijging van 8%: AMG, dat profiteerde van een koersdoelverhoging van Citi.

Ook AI-fantasie bij Applied Materials

Wordt 'AI' wat 'internet' was aan het begin van deze eeuw? Sommige bedrijven hoeven het woord maar in hun persbericht te noemen en de koers spuit omhoog.

Een bedrijf waar zeker AI-fantasie in zit, is Applied Materials. Dit bedrijf gaat geheid van de AI-boom profiteren, want voor AI-chips kunnen fabrikanten niet om de meest geavanceerde apparatuur van het bedrijf heen. Ook de vraag naar chips voor wat eenvoudiger toepassingen als auto's en IoT-apparaten zal ontegenzeggelijk flink toenemen, en daarvoor zijn de machines van Applied eveneens essentieel.

Maar maakt dit het aandeel ook koopwaardig? Het antwoord van techanalist Ivo Breukink vindt u in deze analyse, exclusief voor abonnees van IEX.

Toenemende complexiteit chipproces goed voor Applied Materials IEX Premium https://t.co/qCphuiydpw via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 25, 2023

DSM-Firmenich kan uitrookprocedure beginnen

De grootste daler in de AEX was vandaag DSM Firmenich (-4%), dat met de verkoop van 6,7 miljoen bestaande aandelen het lieve sommetje van €733 miljoen heeft opgehaald. Het speciaalchemiebedrijf wil de opbrengst gebruiken om via een uitrookprocedure ook laatste aandelen in handen te krijgen die nog niet waren aangemeld bij de samensmelting met het Zwitserse Firmenich. Het gaat om bijna 4% van de stukken.

Fed-notulen: grote verdeeldheid over rentebesluit in juni

Vlak na de renteverhoging met 25 basispunten enkele weken geleden was de markt vrij zeker van zijn zaak. De kans dat de Fed bij het volgende rentebesluit op 14 juni op de pauzeknop zou drukken werd ingeschat op een Noord-Koreaans percentage van 98,1%. Maar zoals ik toen al waarschuwde kan het tij gauw keren. En dat is dan ook het geval.

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de rente straks gelijk blijft inmiddels ingeschat op 58%. De kans op een verhoging met nog eens een kwartje wordt ingeschat op 41%.

Uit de notulen van de vorige vergadering bleek gisteravond ook dat de beleidsmakers van de Fed verdeeld waren over de vraag of de rente niet toch nog zou moeten worden opgetrokken. 'Niet nodig', vonden enkele duiven. Maar er waren ook haviken die vreesden dat het zonder extra rentestap onacceptabel lang zou duren voor de inflatie kan terugkeren naar de gewenste 2%.

Op Barron's toonde Jospeph Davis, global chief economist bij Vanguard, de tweede vermogensbeheerder ter wereld, zich afgelopen week een duidelijke havik. Vaak wordt verlekkerd gekeken naar 1967, toen de Amerikaanse economie een zachte landing maakte nadat de Fed de rente na een reeks verhogingen omlaag had gebracht, ondanks dat de inflatie boven de 2% was uitgekomen. Het BBP daalde van 6% naar 2,7%.

Maar Davis wijst erop dat dit slechts een pyrrusoverwinning was. Later kwam de klap alsnog: binnen een jaar raakte de economie weer oververhit. In 1969 was de inflatie boven de 6% uitgekomen en was de federal funds rate noodgedwongen opgetrokken tot maar liefst 9% (en later nog veel hoger). En die recessie? Die kwam er alsnog.

Om een nieuwe Great Inflation te voorkomen, zou de Fed de rente tot boven het huidige inflatieniveau moeten optrekken en ook lange tijd zo houden, adviseert Davis. De huidige rente zit daar nu ook net boven (inflatie is 4,9%). De 'neutral rate' - een tarief dat de economie stimuleert noch beperkt - van 2,5% is volgens hem ook een procentpunt te laag. En verder moet de arbeidsmarkt volgens hem beter in balans zijn om een loon-prijsspiraal te voorkomen.

VS op 'rating watch negative'

Een ander hot issue in de VS is het schuldenplafond, dat met rasse schreden dichterbij komt. De Republikeinen en Democraten overleggen al wekenlang koortsachtig over ophoging van het plafond – voor inmiddels de 79e keer. Komen ze er niet uit, dan is het geld op en dreigt een shutdown en in theorie ook een default, al zullen ze het waarschijnlijk niet zo ver laten komen.

De druk om tot een oplossing te komen neemt ondertussen steeds verder toe. Vandaag zette Fitch de VS op 'rating watch negative'; een signaal dat de kredietwaardigheidsbeoordelaar wanbetaling inmiddels als een optie beschouwt. Deze stap moet wordne beschouwd als een waarschuwing: de AAA-rating blijft voorlopig nog in stand, maar als de VS na 1 juni een betalingsverplichting mist, kan die zomaar worden verlaagd.

Transparantie HAL laat te wensen over, dus pakken we zelf de rekenmachine

Terwijl holdings als Sofina en GBL steeds opener zijn geworden richting beleggers, laat de transparantie bij HAL te wensen over. De investeringsmaatschappij deed in het eerste kwartaal enkele overnames, maar het blijft gissen hoeveel geld daarvoor is neergeteld. Daarom is analist Niels Koerts zelf maar aan het rekenen geslagen. In zijn analyse vindt u een schatting van de waarde van alle deelnemingen én leest u wat dit betekent voor het koersdoel en advies.

Transparantie HAL moet beter IEX Premium https://t.co/QbGRPdW4o4 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 25, 2023

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Het is alweer bijna vrijdag. En dat betekent dat er weer een hagelnieuwe IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen, waarin ook vragen van lezers aan bod komen.

Heeft u iets interessants dat u wilt voorleggen aan beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts, laat dan een berichtje achter in de comments, onderaan dit artikel.

Podcast live bijwonen?

Wist u trouwens dat u binnenkort zelf een uitzending van de podcast live kunt bijwonen - en wel op de IEX Beleggersdag? Op 30 juni is het zover. Die dag maken ook zeer interessante sprekers hun opwachting, onder wie Jos Benschop, head of technology bij ASML en de CEO's van Pharming, Alfen, Fastned en Heijmans. Het wordt een dag vol inspiratie, dus mis het niet!

Meer informatie over de IEX Beleggersdag vindt u hier.

Wall Street: Nasdaq schiet omhoog

Wall Street ligt er verdeeld bij. De Nasdaq gaat als een speer en ook de S&P 500 heeft de wind in de zeilen. Maar de Dow (met weinig techaandelen) staat 0,5% in het rood: hier staat alleen Microsoft overtuigend hoger.

Nog altijd geen witte rook over het schuldenplafond. Maar wel een kwartaalupdate van Nvidia, en wat voor een. De fabrikant van grafische chips verpletterde de analistenverwachtingen en voorspelde een recordomzet voor het lopende kwartaal van $11 miljard, terwijl Nvidia nooit verder kwam dan $8,3 miljard. CEO Jensen Huang verwachtte te profiteren van de opmars van AI.

Hierop explodeerde de koers van Nvidia met 27% richting een all-time high. Om een idee te krijgen: hiermee is in één klap meer dan $200 miljard extra marktkapitalisatie bijgekomen, een bedrag dat tussen heel Shell en ASML in zit.

Minder florissant verliep de dag voor cloudbedrijf Snowflake (-18%), dat de omzet weliswaar sterk zag stijgen, maar minder dan analisten hadden verwacht. Bovendien was het verlies in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar toegenomen naar $226 miljoen, tegen $166 miljoen een jaar eerder.

BBP en Chicago Fed-index vallen mee

Het belangrijkste macrocijfer was een tweede raming van de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal. Dit was een meevaller. Het BBP blijkt met 1,3% op kwartaalbasis te zijn gegroeid, waar aanvankelijk nog was uitgegaan van 1,1%. Wel is nog altijd sprake van een vertraging, want in Q4 werd nog een groei van 2,6% gemeten.

Een andere opsteker was de stijging van de Chicago Fed National Activity-index, van -0,37% in maart naar +0,07% in april. Als de index in de plus staat, duidt dat op een bogengemiddelde groei.

Rentes in slaap

Nauwelijks beweging aan het rentefront. Alleen in Groot Brittannië gaat de lange rente als een malle.

De brede markt

De AEX eindigde 0,2% hoger. Daarmee mogen we een lange neus trekken naar de Duitsers (DAX -0,1%), Belgen (Bel20 -0,8%) en Fransen (-0,3% voor de CAC40). Een techzware index heeft zo zijn voordelen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zet een daling in: de paniekbarometer daalt met 2,2 punten naar 19,58 punten. Nog wel net onder de grens van 20 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 +0,5%, Dow 30 -0,5% en de Nasdaq +1,4%.

De euro daalt met 0,3% en noteert nu 1,0718 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ook de goudprijs daalt: een troy ounce kost nu $1.944,11: 0,7% minder dan gisteren.

De olieprijzen krijgen een stevige knauw. Voor een vat Brent en WTI wordt maar liefst 3,3% minder betaald dan gisteren.

We zien ook rode koersen bij bitcoin: de cryptomunt staat 0,4% in de min en noteert $26.247,21.

Verder op het Damrak

Herstelrally Azerion, chip in trek, AMG verzilvert positief rapport Citi en DSM in de touwen.

Shell (-2,2%) had last van de gestegen olieprijs.

(-2,2%) had last van de gestegen olieprijs. Lucas Bols (-4,9%) wordt fors afgestraft voor de jaarcijfers (het drankenconcern heeft een gebroken boekjaar). De omzetstijging vlakte af en de marge stond onder druk.

(-4,9%) wordt fors afgestraft voor de jaarcijfers (het drankenconcern heeft een gebroken boekjaar). De omzetstijging vlakte af en de marge stond onder druk. JDE Peet's zal 15,3 miljoen aandelen die het bedrijf op de plank heeft liggen, intrekken. Maar dit liet beleggers koud: de koers eindigde nagenoeg onveranderd.

zal 15,3 miljoen aandelen die het bedrijf op de plank heeft liggen, intrekken. Maar dit liet beleggers koud: de koers eindigde nagenoeg onveranderd. Azerion mocht na een vette plus van 25% op woensdag vandaag nog eens 15% koerswinst bijschrijven.

mocht na een vette plus van 25% op woensdag vandaag nog eens 15% koerswinst bijschrijven. Fastned zag de koers gisteren met 9% kelderen en speelde vandaag nog eens 2% kwijt. Mogelijk heeft de forse koersdoelverlaging van Berenberg daarmee te maken.

zag de koers gisteren met 9% kelderen en speelde vandaag nog eens 2% kwijt. Mogelijk heeft de forse koersdoelverlaging van Berenberg daarmee te maken. Accsys daarentegen weet zich met een plusje van 2% enigszins te herstellen van de koersval van 6% van gisteren.

daarentegen weet zich met een plusje van 2% enigszins te herstellen van de koersval van 6% van gisteren. Aalberts was gisteren de gebeten hond met een koersverlies van 8,5% na cijfers, maar blijft vandaag redelijk liggen.

was gisteren de gebeten hond met een koersverlies van 8,5% na cijfers, maar blijft vandaag redelijk liggen. Op de lokale markt valt vooral de koersexplosie van Onward Medical van 16,7% op na een positief artikel in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Nature over een hersenimplantaat dat zou helpen om het loopvermogen van dwarslaesiepatiënten te herstellen.

Adviezen

Een stevige koersdoelverhoging voor AMG en een advies- én koersdoelverhoging voor Air France KLM

AMG: naar € 60 van € 56 en kopen - Citi Research

Air France-KLM: naar € 1,60 van € 1,25, en advies omhoog naar Houden van Verkopen - Sanford C. Bernstein & Co

Fastned: € 45,00 van € 55,00 en kopen - Berenberg

SBM Offshore: naar € 17,50 van € 19,00 en kopen - ING

Eurocommercial Properties: naar €24 van €22 en houden - Berenberg

Agenda vrijdag 26 mei: PCE en Fed kijkt mee

Morgen staan twee events van betekenis op de rol: het ‘kleine’ Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan en de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie in de VS.

Dat laatste cijfer wordt door de Fed nauwlettend in de gaten gehouden. De kern-PCE daalde vorige maand van 4,7% naar 4,6%. De verwachting is dat het cijfer verder daalt naar 4,5%.