Rentestijging hapert: worden obligaties weer koopwaardig?

Je grafieken zijn te kort van tijdsduur. De rente is gedaald sinds 1980 en is uit zijn lange termijn dalende trend gebroken. De komende jaren zal de rente omhoog gaan. Dat er nu even een pauze is in die stijging is goed om te weten en een mooi moment om je voor te bereiden op de volgende stijging. De tijd van easy money is voorbij, aandelen- en huizenprijzen zullen dalen, of op zijn best consolideren, terwijl grondstoffen verder omhoog kunnen. De jaren 70 revisited. Er zit een cyclus in de dingen des levens.