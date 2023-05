Rentestijging hapert: worden obligaties weer koopwaardig?

Technisch oogt de rente onbestemd. Maar lagere toppen suggereren wel neerwaartse druk. Daarmee kunnen obligaties weer interessant worden.

De vastrentende markten zijn de afgelopen tijd onrustig geweest, met vooral zijwaartse bewegingen. Ook de inflatiecijfers zijn vlak. Er zijn marktpartijen die ruimte zien voor een minder verkrappend rentebeleid van de Fed; vooral nu het inflatiecijfer in de VS is gezakt van 5,0% in maart tot 4,9% in april, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op 5,5%.

Ook in China is de inflatie in april gedaald. Overigens is de Nederlandse inflatie wél iets opgelopen: deze steeg in april van 4,4% naar 5,2%.

Grondstoffenindex op laagste punt sinds begin 2022

De inflatie, dus ook de rente, krijgt hulp uit de grondstoffenhoek met de Bloomberg Commodity index die naar het laagste punt sinds begin 2022 zakt. De grondstoffenindex beweegt al ruim een jaar in een downtrend.

Of het voor de macro-ontwikkelingen van de inflatie veel uitmaakt weet ik niet, maar ook de Dutch TTF gasfuture noteert donderdag met een notering van €34,35/MWh de laagste stand in meer dan één jaar tijd.

Afnemende inflatoire druk?

Zou het dan toch waar zijn met die afnemende inflatoire druk die ik hier al sinds de zomer van 2022 loop te roeptoeteren, de laatste keer in mijn column van medio april. Overigens voel ik het niet altijd goed aan, want in februari zag ik nog stijgende rentes aan de horizon.

Uiteindelijk zijn de vastrentende markten dit voorjaar lastig te doorgronden. Zo is de rentestijging van 2022 omgeslagen in een consolidatie. De Nederlandse kapitaalmarktrente bijvoorbeeld, die medio januari op 2,32% stond, staat thans rond 2,70%, na een piek op 3,09% begin maart.

De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente noteerde medio januari 3,38% en staat nu op 3,51%, na een piek op 4,06% in maart.

Vlakke rente

Technisch ogen de renteplaatjes dan ook onbestemd. Maar als technisch analist zou ik geen knip voor de neus waard zijn als ik u nu niet zou wijzen op de eerste lagere koerstoppen op de rentegrafieken. Deze suggereren dat een neerwaartse draai in de maak is, hetgeen zou passen in de context van afnemende inflatoire druk.

Worden obligaties weer koopwaardig?

Deze keer bekijk ik de renteplaatjes, op basis van de langetermijngrafieken, alsmede de grondstoffenindex.

Technisch lijken de markten in te prijzen dat de inflatie aan het afkoelen is. Dit suggereert dus dat de renteverhogingen door de Federal Reserve op hun laatste benen lopen en dat de rente weer kan dalen. In het spiegelbeeld hiervan zullen obligaties kunnen gaan stijgen en dus weer koopwaardig worden.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente vormt mogelijke lagere top

De Nederlandse rente vormt een eventuele lagere top binnen de stijgende trend. Dit wijst op een mogelijke draai, dus keerpunt, in de uptrend. Het technische plaatje geeft op de korte termijn hiermee een adempauze weer. Bij een daling onder de steun van 2,23% (de bodem van 20 januari) zou deze draai bevestigd worden. Weerstand ligt rond 3,68% (berekend koersdoel).

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) duidt nog op een opwaarts gerichte technische conditie van de Nederlandse 10-jaars rente.

Grondstoffen zakken richting laagste punt sinds begin 2022

De iPath-Bloomberg Commodity index is begin 2023 al technisch verzwakt nadat de bodems rond 32 niet hebben stand gehouden. Eerder al verliet de Commodity index de stijgende trend. De grondstoffenindex zakt richting het laagste punt sinds begin 2022.

Bovendien zijn er sinds begin 2022 voortdurend lagere toppen gevormd, hetgeen eveneens koersdruk signaleerde.

Er is neerwaarts potentieel tot ongeveer de steun van 27,18 punten (de bodem van 3 december 2021). Weerstand ligt op 35,64 punten (de top van 11 november 2022).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.





Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente op steunniveau

De Amerikaanse 10-jaars rente maakt al geruime tijd een pas op de plaats. Dat zien we terug in een min of meer zijwaarts koetsverloop. Er vormt zich rond 4,06% (van 3 maart) een eerste lagere top. De tweede weerstand ligt rond 4,25% (gevormd op 21 oktober 2022).

Het technische plaatje stagneert hiermee iets en maakt zich wellicht op voor een neerwaartse draai.

Bij een daling onder de steun van 3,35% (de bodem van 20 januari) zou de neerwaartse draai worden bevestigd. Na een doorbraak van 3,35% wordt 2,55% het volgende neerwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van de 10-jaars rente begint af te vlakken. Dit duidt op een meer consoliderend technisch plaatje.





