Slotcall: Pharming witte raaf op rood Damrak

De beurs vandaag net als het weer niet om over naar huis te schrijven. Dankzij defensieve havens als Ahold (+1,6%) en Relx (+2,9%) houdt de AEX (-0,6%) de schade nog enigszins beperkt. Vooral de midcap doet weer een aardige stap terug.

De AMX sluit 0,9% lager en daarmee is de index voor middelgrote bedrijven dit jaar weer in het rood gedoken. Er zijn vandaag maar weinig aandelen die zich aan het negatieve sentiment kunnen onttrekken. Alfen (+3,0%) vormt hierop een uitzondering. De energiespecialist houdt morgen zijn beleggersdag in Londen.

Ook Pharming (+2,1%) is bezig aan een kleine opmars. Soms heb je een beetje geluk met het instapmoment:)

En nu lacht collega @KoertsNiels me vierkant uit, want die zit sinds twee weken in... #Pharming! https://t.co/OWJaPxS8tm pic.twitter.com/W5KcQPQUkl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 9, 2023

Ahold morgen aan zet

Verder is er vandaag weinig richtinggevend nieuws. De Democraten en Republikeinen soebatten met elkaar over het oprekken van het schuldenplafond, maar dan hebben we het wel gehad. Het brede beeld is dat cyclische aandelen terrein prijsgeven en dat de defensieve havens goed blijven liggen.

Ahold (+1,6%) leverde het afgelopen kwartaal een ijzersterk cijferrapport af en beleggers speculeren erop dat de supermarktketen dit morgen dunnetjes gaat overdoen. Wat ook meehelpt, is dat het bedrijf vandaag een akkoord heeft getekend met de vakbonden. De schappen worden dus weer gevuld.

Een ding is morgen in ieder geval zeker: politici duikelen over elkaar heen om schande te spreken over de hoge winstcijfers van Ahold. Eigenlijk zou CEO Frans Muller morgen voor de grap een extra aandeleninkoopprogramma moeten aankondigen. Dan zijn de rapen in politiek Den Haag helemaal gaar.

OCI

OCI (-2,8%) is year to date met een verlies van 31% met afstand het slechtst presterende aandeel binnen de AMX. De eerstekwartaalcijfer maken duidelijk waarom. De omzet kelderde met 41% tot $1,4 miljard en de aangepaste Ebitda viel met 65% terug tot $336 miljoen.

Analisten hadden op een veel geringere terugval tot $415 gerekend. Lagere verkoopprijzen en volumes liggen aan de forse terugval ten grondslag. Daarnaast leed OCI een verlies van $98 miljoen op derivaten op de gasprijs en nog eens $77 miljoen ging verloren door een niet-geplande storing in de fabriek in Texas.

We kunnen over de cijfers dus kort zijn: een drama. Toch ziet analist Peter Schutte ook lichtpuntjes. Hieronder leest u zijn gehele analyse.

OCI in de rode cijfers beland: is koersafstraffing terecht IEX Premium https://t.co/eIjqvqkfSl via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 9, 2023

Kendrion

Industrieel toeleverancier Kendrion (-8,0%) kreeg vanochtend niet de handen op elkaar van beleggers met zijn Q1-cijfers. De omzet voldeed nog wel, maar de Ebitda schoot duidelijk tekort. Omdat de koers de afgelopen weken juist was opgelopen, is het niet zo vreemd dat er partijen zijn die winstnemen.

Analist Martin Crum werpt in zijn analyse ook nog een blik op de gestegen schuldpositie. De nettoschuld liep in het eerste kwartaal met €11 miljoen op tot €148 miljoen. Het management wijdt dit aan seizoensinvloeden, maar Crum is van mening dat het niet het gehele verhaal vertelt.

Hieronder leest u zijn volledige analyse.

De industrieel toeleverancier kent een valse jaarstart IEX Premium https://t.co/L55OVcQhtM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 9, 2023

Kinepolis

Bioscoopketens zijn in de regel geen geweldige belegging. Kinepolis (-0,4%) vormt hierop echter een uitzondering. De Belgische bioscoopketen rendeerde de afgelopen tien jaar in totaal 120%. Hiermee blaast het zijn sectorgenoten volledig weg.

Bioscoopketens als AMC Entertainment, Cinemark en Cinplex hebben aanzienlijk meer last gehad van de coronapandemie. Cineworld spant de kroon en verloor sinds december 2013 ruim 99% aan beurswaarde.

De koers van Kinepolis is weliswaar nog niet op het niveau van voor de coronapandemie, maar feit blijft dat de Belgische bioscoopketen het in tegenstelling tot sectorgenoten wel voor elkaar krijgt om direct na het einde van de pandemie een positieve vrije kasstroom te genereren.

Dit in combinatie met een acceptabele nettoschuldpositie van €424,8 miljoen (2,0 keer de ebitda over boekjaar 2024) maakt dat beleggers vertrouwen houden in het bedrijf. Voor een conjunctuurgevoelige onderneming zien we overigens liever een lagere schuldpositie, maar wat in het voordeel van Kinepolis spreekt, is dat de bioscoopketen voor €390 miljoen aan vastgoed op de balans heeft staan.

Wat ondergetekende van het aandeel vindt, leest u in het onderstaande artikel

Kinepolis: een bioscoop die wel presteert op de beurs IEX Premium https://t.co/jvCcGYSIo6 via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) May 9, 2023

Top 3 stijgers en dalers

De eervolle vermelding gaat vandaag uit naar Alfen (+3,0%).

Rentes

De rentes lopen vandaag wat op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt twee basispunten aan tot 2,71%.

Brede markt

De AEX sluit 0,6% lager en daarmee presteren we in lijn met de Fransen (-0,6%) maar slechter dan de Duitsers (-0,1%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 3,2% tot 17,5 punten.

De minnen van de Amerikaanse indices variëren van 0,1% voor de Dow Jones tot 0,6% voor de Nasdaq.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,096 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) handhaaft zich boven de $2.000.

Olie: WTI (-1,9%) en Brent (-1,8%) hebben het even niet.

Bitcoin (-0,2%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

ABN Amro (-0,6%) geeft morgen een kijkje in de boeken.

(-0,6%) geeft morgen een kijkje in de boeken. De aandeelhouders van Philips (-0,5%) verlenen geen decharge aan het bestuur. Liefst 76% stemde tegen. Dit mag gezien worden als een regelrechte middelvinger in de richting van de voormalig topman Frans van Houten.

(-0,5%) verlenen geen decharge aan het bestuur. Liefst 76% stemde tegen. Dit mag gezien worden als een regelrechte middelvinger in de richting van de voormalig topman Frans van Houten. Berenberg stelt zijn winstverwachting voor Shell (-0,5%) neerwaarts bij en verlaagt het koersdoel met €2 tot €32. Het koopadvies blijft echter intact.

(-0,5%) neerwaarts bij en verlaagt het koersdoel met €2 tot €32. Het koopadvies blijft echter intact. De dataleveranciers Wolters Kluwer (+2,9%) en Relx (+2,9%) behoorden afgelopen week tot de grootste verliezers van het Damrak, maar maken vandaag een mooie herstelrally.

(+2,9%) en (+2,9%) behoorden afgelopen week tot de grootste verliezers van het Damrak, maar maken vandaag een mooie herstelrally. Prosus keldert 5,3% nadat de Chinese overheid weer dreigende taal uitspreekt tegen het bedrijfsleven.

keldert 5,3% nadat de Chinese overheid weer dreigende taal uitspreekt tegen het bedrijfsleven. AMG (+0,8%) had ik op een dag als deze niet in het rijtje stijgers verwacht.

(+0,8%) had ik op een dag als deze niet in het rijtje stijgers verwacht. Just Eat Takeaway (-3,0%) doet zijn naam wel eer aan. In een dalende markt extra hard dalen.

(-3,0%) doet zijn naam wel eer aan. In een dalende markt extra hard dalen. Hetzelfde geldt voor Azerion (-4,5%).

(-4,5%). PostNL (+2,2%) heeft de smaak te pakken.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Air France-KLM: naar €2,50 van €2,40 en Kopen - Barclays

ArcelorMittal: naar €30 van €31 en Houden - Barclays

ArcelorMittal: naar €37 van €35 en Kopen - ABN Amro

Galapagos: naar €41 van €43 en Houden - Royal Bank of Canada

OCI: naar €28 van €32 en Houden - Bank Degroof

Shell: naar €32 van €34 en Kopen - Berenberg

Signify: starten met Kopen en €38 - JPMorgan Cazenove

Vopak: naar €36 van €30 en Houden - Jefferies

