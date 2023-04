IEX Beleggerspodcast: ASMI, Besi en Pharming

De AEX is de laatste weken niet vooruit te branden. Toch gebeurt er onderliggend voldoende; deze week was namelijk het hoogtepunt van het kwartaalcijferseizoen. Circa 20% van alle bedrijven presenteerde de resultaten over het eerste kwartaal.

De meest in het oog springende aandelen pikken we er voor u uit. Daarnaast heeft ondergetekende positie genomen in een onder IEX-publiek zeer populair aandeel. Welk bedrijf dat is, hoort u in deze gloednieuwe uitzending van de IEX BeleggersPodcast.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Waarom de koerswinst van Amazon als sneeuw voor de zon is verdwenen









Het rondje Big Tech, waaronder Alphabet, Microsoft en Meta









Besi stoot ASMI van de troon. Binnen de AEX dan.









De sterke groeicijfers van Unilever









De turnaround van Philips









Let op bij Fugro!









Randstad









Het debacle Bpost









FlatexDegiro verrast positief









Beleggingsboeken









Welke bedrijven we het liefst naar de beurs gebracht zien worden









Kiek op de Grafiek: de AEX

