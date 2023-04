Bitcoin biedt mooi technisch plaatje

Dit zijn de betere verkopen TTROO. Wat S&P 500 en Nasdaq shorts weggedaan.

Hoppa. EUR 175 winst.



Alleen mijn CAC shorts is een ramp. Alhoewel. Ik was bijna gisteren uitverkocht in de CAC shorts.

Dus ik heb ze op betere niveaus teruggekocht dan mijn aankoop koersen. Niettemin. Net als het

restantje wat ik gisteren overhad, staan de gisteren nieuw gekomen CAC shorts op verlies.



Als Europa gaat reversen ben ik koper van shorts Europa. Maar ze willen nog niet lager Europa.

Nog 2 a 3 beursdagen. Maar ze staan zeer hoog op de grafiek. Dus eerder starten met dalen sluit ik direct niet uit. Rustig volgen en dan handelen. TTROO was duidelijk te vroeg met handelen en wordt meteen gestraft!



VIX moet nog steeds doorbreken voor het Grote Publiek, maar pas op daar, ze hebben schitterende bodemvorming achter de rug. En zijn in ieder geval wakker geworden. Nu nog doorbreken voor het Grote Publiek.