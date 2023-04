Gezapige koersen, maar er zijn wel comedy capers voorbeurs

De AEX indicatie is +0,3% rond 760 punten na een wisselend Wall Street, waar de blue chips goed lagen en tech daalde.

Europese futures openen net een paar tienden hoger

De Amerikaanse leveren die juist in

In Azië staan Japan, Korea en Taiwan nipt hoger. China levert wat in en Hongkong zelfs 1,0%

Alibaba -3,8%

Tencent -1,0%

TSMC -0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,8% op 18,6% en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +1,7% op 138,2

De dollar stijgt 01,m% naar 1,0890

Goud zakt 0,3%, olie loopt 0,5% op en crypto ligt ook goed met bitcoin +1,1% en doge coin... Daarover zo meer.

De rentes zijn er alweer vroeg bij:



Of dit het belangrijkste nieuws nu is, bepaalt u zelf. Het is in ieder geval wat nu de meeste aandacht op eist. Dit is dogecoin, u weet wel. Dat muntje waar Elon Musk graag mee koketteert.



En dit is het nieuws. Iets met een logo en Elon, verzin het maar.

Dogecoin jumps over 30% after Musk changes Twitter logo to image of shiba inu https://t.co/0YlpLAF7Hp — CNBC (@CNBC) April 3, 2023



ASMI maakt zich op voor nieuwe groeispurt luidt onze laatste recensie van het fonds, dat én stijger van het jaar (+55,5%!) en de favoriet voor april van professionele beleggers is. Interessant met onder meer die inkoopmanagersindices van gisteren, die net als andere data wellicht ook op een nakende recessie duiden.

Het kan, want zeker chippers gelden als vroegcyclisch en hebben misschien deze winter hun dip al beleefd. Vink, momenteel liggen de meeste cyclicals en financials - door her en der wat akkefietjes - wat minder en daarna zouden dan defensials en vastgoed aan de beurt moeten zijn om achter te blijven. Aldus de theorie.

Moet die groeispurt er wel komen, want ASMI wordt door al dat gestijg vooral snel duurder.



Feliciteren we Heijmans nog met haar honderdjarig bestaan. Een beetje zuinig, dat wel.



Voor de AEX is het simpel, de index dient de laatste hoogste slot- 771,69 en intradagstand 777,58 uit te nemen, om de opgaande trend gaande te houden. Ja, dat kan zeker met een recessie die mogelijk in de sterren staat geschreven, want de beurs loopt op de feiten vooruit en hobbelt er niet maar een beetje achteraan.



Moet onze (tienjaars) rente wel een beetje meegeven:



Nog één ding, is de Royal bank of Australia de eerste die klaar is met rente verhogen? Geen kwartjes(s) meer vannacht Down Under.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Handelsbalans - Februari (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Februari (eur)

16:00 Vacatures - Februari (VS)

16:00 Fabrieksorders - Februari (VS)

En dan nog even dit

Zeldzaam dit:

Dow Jones +1,0%

S&P 500 +0,4%

Nasdaq 100 -0,3%

US stocks ended mixed, with the S&P 500 getting a boost from energy shares following the surprise decision by OPEC+ to cut the group’s oil output. Read more: https://t.co/Sz5ABgKa3Z pic.twitter.com/AoefBF86Qy — Reuters Business (@ReutersBiz) April 4, 2023



Toe maar!

Dutch online bank Bunq applies for U.S. banking licence https://t.co/BIXAXpP9Sm pic.twitter.com/XvU2qktHTr — Reuters Business (@ReutersBiz) April 4, 2023



Ja, dat was er ook nog:

China’s homebuyers are starting to come back https://t.co/QF8dOZzqex — CNBC (@CNBC) April 4, 2023



Vandaag...

Credit Suisse faces anger at final shareholder meeting https://t.co/e5tUaPep7Z pic.twitter.com/NcesCVLIpJ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 4, 2023

Veel plezier en succes vandaag.