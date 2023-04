Beursexperts tippen ASMI, ASML en verzekeraars

Beleggingsexperts zijn een stuk optimistischer dan vorige maand; althans voor april. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. ASMI is favoriet, net als de geplaagde financials Aegon, ASR en ING. Philips bungelt onderaan de kooplijstjes.

De teneergeslagen stemming die voelbaar was in de vorige peiling bleek onterecht. Maar liefst 41% van de respondenten verwachtte dat de AEX-index in maart zou dalen, en slechts 27% ging uit van een daling.

Maar ondanks de bankencrisis die later uitbrak, wist de AEX-index toch licht in het groen te eindigen (+0,4%) en het eerste kwartaal zelfs met een fraaie plus van 9,75% af te sluiten.

Experts zien de komende beursmaand zonniger in

Het sentiment is nu 180 graden gedraaid. 39% verwacht dat de AEX-index in april zal stijgen, terwijl slechts 27% rekent op een daling. De lagere rente is een van de belangrijkste redenen die hiervoor zijn aangevoerd.

De stemming voor april is als volgt:

39,4% is optimistisch (dat was vorige maand nog 26,8%)

33,3% is neutraal (tegen 32,4% vorige maand)

27,3% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 40,8%)

Saldo: +12,1% (was -14,1%)

... maar de stemming voor de komende zes maanden is somberder

Voor de komende zes maanden is de stemming een stuk bedrukter. 23% verwacht een stijging van de AEX en 29% een daling. Sommige experts vrezen een recessie.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

24,2% is optimistisch (dat was vorige maand 31,0%)

47,0% is neutraal (tegen 39,4% vorige maand)

28,8% is pessimistisch (dat was 29,6%)

Saldo: -4,5% (was +1,4%)

De experts verwachten geen lange nasleep van de bankencrisis

Van Zeijl was ook benieuwd hoe de experts aankeken tegen de bankencrisis: hoe lang duurt de nasleep?

Dit waren de antwoordmogelijkheden:

De bankencrisis is over een maandje al weer weg

We zijn deze pas eind van het jaar vergeten

Hiervan gaan we de gevolgen nog lang merken

De eerste twee antwoorden waren het meest populair, waarbij het aantal experts dat denkt dat het over een maandje wel over zal zijn, net iets groter was. Slechts 14% verwacht dat we de gevolgen nog lang zullen merken.

Aandelenkeuzes maart pakten ongelukkig uit

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Niet best, zo blijkt. Bijna alle aandelen uit het kooplijstje kregen er behoorlijk van langs: de koersen kelderden met gemiddeld 11,3%. Vooral NN Group en ING hadden het zwaar.

De aandelen uit het lijstje floppers bleven juist opmerkelijk goed overeind. Philips zag de koers zelfs met 9% omhoog schieten. Alleen ArcelorMittal zakte door het ijs.

Per saldo zou een long short fonds met bijna 14% gedaald zijn. De IEX lezers hadden ook een mindere maand, maar zij deden het wel een stuk beter, met een daling van per saldo 3,2%.

Toppers maart

Rendement Floppers maart Rendement ING -17,6% Heineken +2,7% Shell -8,2% Philips +9,0% NN Group -12,6% ArcelorMittal -2,0% DSM -6,9% IMCD +0,3%



Keuzes voor april: ASMI en Aegon favoriet

Tot slot de keuzes voor april. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

ASM International voert voor het eerst het lijstje toppers aan. Blijkbaar verwachten de beleggingsprofessionals dat er na de koersstijging van 15% in maart nog meer in het vat zit. Ook ASML staat op het boodschappenlijstje.

Dat de bankencrisis volgens de meeste deelnemers aan de peiling geen diepe sporen zal nalaten, zien we ook terug in de keuze voor de overige drie aandelen: Aegon, ASR en ING. Blijkbaar verwachten de beleggingsprofs dat zij zich gaan revancheren na de omvangrijke verliezen van afgelopen maand.



Bij Philips is het na de fraaie koersstijging van afgelopen maand waarschijnlijk welletjes geweest, zo is de verwachting. Voor de rest is de lijst volledig opgeschoond.

Toppers april

Saldo* Floppers april Saldo* ASMI 7 Philips -7 Aegon 6 DSM -4 ASML 5 Exor -4 ING 3 Adyen -3 ASR Nederland 3 RELX -3



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.