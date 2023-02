Slotcall: Havikse Fed geeft aanzet tot gezonde correctie

Ja, Niels, ben je een beetje hotel de botel van de super prestaties van air france KLM, dat je het fonds wat wijd en breed het meeste van de beurs in een beter klimaat investeert, vergeet; SHELL, dan heb je een hele tijd niks en dan zijn er nog een paar fondsen die ook een paar knaken in groen investeren, of zit je ook in het BNR complot, daar wordt je van de week gewoon kotsmisselijk van, wat daar klaar gemaakt wordt over Shell, enkele goede sprekers uitgezonderd, zelfs Dyana, die het altijd leuk doet, balkt nu mee met de andere ezels, je vraagt je wel af; heb je wel eens op de bedrijfsinfo van Shell gekeken, wat er allemaal gebeurt!!

Niels, ik houdt het er maar op dat de beste breier, ook wel eens een steekje laat vallen, want de vrijdagmiddag slotcall van Niels, daar kunnen die andere heertjes nog wel een puntje aan zuigen!!