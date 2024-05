Accsys positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys is positiever gestemd over de ontwikkeling van de aangepaste EBITDA. Dit bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de houtveredelaar. De EBITDA zal in het boekjaar 2024, dat eindigde op 31 maart, hoger uitvallen dan waar de consensus vanuitgaat, aldus de onderneming. Volgens Accsys gaat de consensus uit van een EBITDA van 2,5 miljoen euro. Accsys sprak van een veerkrachtige handel in het vierde kwartaal. Het bedrijf zag de volumes in de tweede jaarhelft wat onder druk staan, maar over heel het jaar realiseerde het bedrijf wel een volumegroei. Het kostenbesparingsprogramma leidde tot een besparing van meer dan 3 miljoen in de tweede helft van het fiscale boekjaar. De schuldpositie werd per 31 maart van dit jaar teruggebracht tot 37 miljoen euro. Op 30 september van vorig jaar stond er nog 48 miljoen euro aan schuld uit. De resultaten over het gehele boekjaar volgen op 26 juni van dit jaar. Bron: ABM Financial News

