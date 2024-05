Beursblik: geen zwakke plekken bij ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het eerste kwartaal geen zwakke plekken laten zien. Dit oordeelden analisten van Barclays donderdag in een rapport. De brutowinst in het eerste kwartaal overtrof de verwachtingen met 10 procent, stelden de analisten. Het aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen van 2,5 miljard euro, ofwel 5 procent van de marktwaarde, noemde Barclays conform verwachting, maar zal direct steun bieden aan het aandeel. De nieuwe verwachtingen voor de ontwikkeling van de nettorentebaten in 2024 waren eveneens conform verwachting. ING verwacht dat de rentebaten aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 15 tot 15,5 miljard euro zullen vallen. Barclays heeft een Gelijkgewogen advies op ING met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 5,7 procent tot 15,71 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.