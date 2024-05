UMG sluit toch nieuwe licentiedeal met TikTok Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft een nieuwe licentiedeal gesloten met TikTok. Dit maakte de platenmaatschappij met een notering aan het Damrak donderdagochtend bekend. De deal moet leiden tot hogere vergoedingen voor artiesten en liedjesschrijvers en een verbeterde bescherming tegen generatieve AI. Gebruikers van TikTok kunnen door de deal weer muziek uit de catalogus van UMG gebruiken in hun video's. De deal markeert een doorbraak in maandenlang gesteggel tussen de twee partijen. UMG beschuldigde het socialmediabedrijf van oneerlijke praktijken en intimidatie. Volgens UMG stelde TikTok eerder nog voor om artiesten en schrijvers een bedrag te betalen dat slechts een fractie is van het bedrag dat vergelijkbare grote sociale platforms betalen. Daarnaast beschuldigde UMG TikTok ervan weinig moeite te doen om de enorme hoeveelheden inhoud op zijn platform aan te pakken die inbreuk maken op de muziekrechten van de artiesten van UMG. Bron: ABM Financial News

