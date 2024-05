AEX lager van start gegaan, BAM -16%, maar ING wint 6% Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,5 procent lager naar 874,60 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won ING zes procent na cijfers. Prosus klom daarnaast drie procent. DSM-Firmenich daalde juist na cijfers met vier procent. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi verloren circa drie procent. In de AMX won Galapagos drie procent. In de AScX won ForFarmers na cijfers 5 procent. Bouwer BAM verloor maar liefst 16 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

