Beursblik: cijfers DSM-Firmenich conform verwachting

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies verwacht donderdag een ingetogen koersreactie op de kwartaalcijfers die DSM-Firmenich voorbeurs prijsgaf. DSM-Firmenich behaalde in het eerste kwartaal van 2024 een lagere omzet, terwijl het aangepaste resultaat ook terugliep. De aangepaste EBITDA bedroeg 463 miljoen euro, waar Jefferies rekende op 458 miljoen euro. De consensusverwachting bedroeg volgens de zakenbank 465 miljoen euro. Jefferies benadrukte dat het concern zijn outlook voor een aangepaste EBITDA in 2024 intact liet op 1,9 miljard euro. De analisten van de zakenbank voorzien voor 2024 een aangepast bedrijfsresultaat van net iets meer dan 2,0 miljard euro, terwijl de consensus juist mikt op nipt minder dan 2,0 miljard euro. Jefferies hanteert een koopaanbeveling op DSM-Firmenich met een koersdoel van 127,00 euro. DSM-Firmenich sloot dinsdag in Amsterdam op 105,70 euro. Op woensdag was er geen handel in Amsterdam vanwege een feestdag. Bron: ABM Financial News

