Cabka draagt CEO voor

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft Alexander Masharov voorgedragen als CEO van het recyclingbedrijf. Dit maakte Cabka donderdagochtend bekend. Masharov zal Tim Litjens opvolgen, die in maart van dit jaar aankondigde in het derde kwartaal van dit jaar te willen vertrekken. Aandeelhouders moeten nog toestemming geven voor de benoeming tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Een datum daarvoor is nog niet bepaald. Bij goedkeuring, zal Masharov vanaf 1 augustus aan het roer staan van Cabka. Bron: ABM Financial News

