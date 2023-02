Slotcall: Havikse Fed geeft aanzet tot gezonde correctie

De AEX sluit de dag 0,9% in het rood nadat er gisteravond een aantal haviken binnen de Fed hun wens uitspraken om de rente met 50 basispunten te verhogen. Zoals wel vaker komen defensieve havens als KPN (+1,8%), Ahold (+1,8%) en Heineken (+1,5%) dan bovendrijven.

Anderzijds valt Shell (-1,9%) dan weer tegen. De chippers geven wat gas terug en dat geldt ook voor Prosus. Sowieso liggen de Chinese aandelen - daaronder valt Prosus (-2,4%) wat ons betreft ook - er de laatste dagen zwakjes bij.

Van grote koersdalingen is overigens geen sprake. De verliezen voor de slechtst liggende fondsen lopen op tot circa 2%, maar dan hebben we het wel gehad. Binnen een AEX die circa 1% daalt, is dit te overzien.

De top 3 stijgers en dalers

BAM (-4,9%) geeft de winst van gisteren weer uit handen. Ook Alfen (-4,3%) en Azerion (-3,9%) zijn dit jaar vaste klant in het rijtje floppers.

Air France-KLM

Air France-KLM (+6,5%) presenteerde vanochtend zijn hoogste omzet in een vierde kwartaal ooit. Het resultaat was het eerste echt positieve nieuws voor de luchtvaartmaatschappij in een lange tijd.

Sinds de crisis in 2008 is het het bedrijf verlieslatend gebleken. Desalniettemin heeft Air France-KLM zijn balans versterkt, al ging dit wel ten koste van aandeelhouders via een vernietigende aandelenemissie.

CEO Benjamin Smith stelt dat Air France-KLM ongelofelijke veerkracht heeft laten zien ondanks de omicronvariant van het coronavirus, de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en de operationele verstoringen bij de grote luchthavens afgelopen zomer.

Wat hij er echter niet bij heeft gezegd is dat Air France-KLM sinds de coronapandemie ruim 70% in waarde is gedaald, terwijl de koers van Lufthansa alweer bijna op het niveau pre-coronapandemie is. Het verschil moet er zijn. Volgende week leest u bij Premium onze analyse

Heijmans

Op de jaarcijfers van Heijmans (+5,5%) valt niets aan te merken. De bouwer uit het Brabantse Rosmalen doet het gezien de marktvolatiliteit en stijgende kosten goed. De basisresultaten zijn lager dan in 2021. Dit komt door de teruggang op de Nederlandse woningmarkt en de afronding van enkele grote infrastructurele projecten.

Hoewel met name de Nederlandse vastgoedmarkt moeilijker is geworden, handhaaft Heijmans zijn eerder gepubliceerde outlook voor 2023. Over het algemeen betekent dit dat de Ebitda min of meer vlak is.

Voor heel 2022 kondigde Heijmans een omzet aan van ruim €1,8 miljard zoals gepland. De onderliggende Ebitda bedroeg €126 miljoen. Hoe wij de jaarcijfers van Heijmans interpreteren, inclusief het advies, kan u lezen in de onderstaande analyse van Peter Schutte:

Heijmans blijft bij verwachtingen 2023 IEX Premium https://t.co/Yl2dED7VcN via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 17, 2023

Rentes

De rentes gaan vandaag wat omlaag maar per saldo is er deze week sprake van een stijging van circa 10 basispunten. Als u uw geld tien jaar uitleent aan de Nederlandse overheid dan ontvangt u daarvoor momenteel een rente van 2,73%.

Nederland: -4 basispunten (2,73%)

Duitsland: -3 basispunten (2,45%)

Italië: -3 basispunten (4,31%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (3,55%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (3,84%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,7%

AEX deze maand: +2,2%

AEX dit jaar: +11,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,3%

Donkergroen

Het sentiment op de financiële markten is ijzersterk. De Europese beurzen winnen circa 2 a 3% en verslaan daarmee wederom de Amerikaanse indices. Beursjaar 2023 lijkt het jaar van de Europese aandelen te worden. Alleen de ASCX (-0,4%) doet niet mee aan het feestje. Geluk bij een ongeluk is dat er geen ETF's zijn uitgegeven op de small cap index.

AEX

De bleeder van vorige week is de grote winnaar van deze week. Adyen wint 10,7% en maakt daarmee het koersverlies n.a.v. de jaarcijfers grotendeels goed. Ahold (+7,7%) presteerde in het vierde kwartaal op alle fronten beter dan verwacht en wordt daarvoor beloond. Het lijstje verliezers is beperkt. Prosus (-1,4%) sluit de rij, maar schokkend is het allemaal niet.

AMX

Alfen (-6,9%) weigerde een concrete margeverwachting af te geven voor 2023 en dat pikt de markt nu gewoon niet. SBM Offshore (+4,0%) en Aalberts (+3,2%) presenteren volgende week donderdag de jaarcijfers. Beleggers lijken alvast een voorschot te nemen. Baas boven baas is Air France-KLM met een plus van 14,5%.

ASCX

Sif (+9,7%) maakt deze week bekend dat het in de Rotterdamse haven de grootste fabriek voor monopiles (funderingen voor windmolens op zee) gaat bouwen. Dit wordt door beleggers gewaardeerd. CM.com (-19,1%) sluit daarentegen op het laagste niveau sinds de coronapandemie. De markt heeft er geen vertrouwen in dat het bedrijf gaat voldoen aan zijn eigen margedoelstelling.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra.