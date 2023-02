Slotcall 7 februari 2023: Shell aan kop

Een duidelijke stilte-voor-de-storm dag. De AEX-index schommelde de hele dag al rond het slot van gisteren. Beleggers leken het kruit droog te willen houden in afwachting van de speech van Fed-president Jerome Powell in The Economic Club of Washington, die op elk moment kan beginnen. Er waren ook geen jaarcijfers om inspiratie uit te putten. Uiteindelijk sloot de AEX-index nipt (+0,09%) hoger.

Na het rentebesluit van de Fed van vorige week hadden de financiële markten even hoop dat het einde van renteverhogingen wel zo'n beetje in zicht was. Maar na het veel beter dan verwachte arbeidsmarktrapport afgelopen rijdag sloeg de twijfel toe. Die twijfel werd vandaag versterkt door uitlatingen van Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis, op CNBC dat de rente 'agressief moet worden verhoogd om een plafond op de inflatie te zetten'.

Defensieve waarden onder druk

Dit zette de AEX-index gedurende de dag wat onder druk. Maar opmerkelijk genoeg waren het vandaag niet de techaandelen (die nogal rentegevoelig zijn) die terrein prijsgaven, maar defensieve waarden. Unilever (-1,2%) en Ahold Delhaize (-1,2%), gisteren nog de witte raven op Beursplein 5, deden een stapje terug.

ASMI (+1,5%) en Besi (+0,6%) wisten zich daarentegen grotendeels te herstellen van de koersverliezen van gisteren. ASML bleef hierbij iets achter, maar hield met een plusje van 0,1% nog net droge voeten.

Het was vooral indexzwaargewicht Shell (met een weging van 15,05% in de AEX-index) dat met een koersstijging van 2,8% tegenwicht bood, waarover later meer. De overige grondstoffenfondsen lieten een gemengd beeld zien. ArcelorMittal, dat gisteren al bijna 4% inleverde, verloor vandaag nog eens 0,2%. Maar Aperam kreeg er 1,5% bij.

AMG, gisteren nog een flinke daler, werkte zich in de spotlights met een koersstijging van 7,5%, nadat zakenbank Citi zich positief had uitgelaten over de marktvooruitzichten.

Dip in Duitse industrie

Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden, wordt vaak gezegd. Dus als onze oosterburen met macro-economische cijfers komen, worden die met een bovengemiddelde belangstelling bekeken.

Dat gold in het bijzonder voor de Duitse industriële productie, waar de pijn van de hoge energieprijzen inmiddels duidelijk voelbaar is. De productie was in december met 3,1% gekelderd ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis was de daling 3,9%, tegen een afname van 0,5% in november. De klappen waren het grootst in de energie-intensieve sectoren: daar lag de productie zelfs 6,1% onder het niveau van november.

Wordt het ChatGPT, Bard of... Ernie?

De strijd om AI lijkt helemaal los te barsten nu ook de Chinese internetgigant Baidu zich in de arena heeft gemeld. Baidu kondigde aan volgende maand een Chinese verie van ChatGPT te willen lanceren, wat Wenxin Yiyan moet gaan heten. De Engelse naam is voor kijkers van Sesamstraat wat makkelijker te onthouden: Ernie. De koers van Baidu schoot hierop met ruim 15% omhoog.

De grote vraag is wie er uiteindelijk met de buit vandoor zal gaan. Wordt het Microsoft, dat zijn kaarten (en $10 miljard) zet op het programma OpenAI? Of Alphabet, dat versneld zijn eigen chatbot Bard gaat uitrollen? Of worden de Amerikanen van rechts ingehaald door Baidu?

De IEX Beleggersdesk verwacht een verhitte strijd. Alphabet (op het moment van schrijven 2% in de plus) moet flink aan de bak, want het is Code Rood. Wat dit betekent voor het koersdoel en het advies, leest u deze analyse, exclusief voor abonnees van IEX.

Alphabet wordt voor het eerst sinds tijden serieus uitgedaagd IEX Premium https://t.co/AnKDGwZJu8 via @IEXnl

— IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 7, 2023

Adyen: riemen vast

Riemen vast, want het rentegevoelige en daarmee bijzonder volatiele beursfonds Adyen komt morgenochtend met cijfers. Kan de betaaldienstverlener de hooggespannen verwachtingen waarmaken? In een uitgebreide vooruitblik geeft de IEX Beleggersdesk aan waar zij op let en wat we kunnen verwachten.

Het prijzige Adyen heeft weinig ruimte voor tegenvallers IEX Premium https://t.co/dQDzxXIvzX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 7, 2023

Beleggers lijken wat huiverig. Aan de vooravond van de cijferpublicatie koerst het aandeel 0,8% lager.

Shell redt de meubelen

Indexzwaargewicht Shell (+2,8%) redde vandaag de spreekwoordelijke meubelen. De energiereus profiteerde van een forse stijging van de olieprijzen en van de goed ontvangen jaarcijfers van concurrent BP.

De koers van BP steeg met een indrukwekkende 7,7%. Het bedrijf liet zich in een ver verleden omdopen van British Petrol in Beyond Petrol, maar draaide dat besluit later stilletjes weer terug. Anno 2023 presenteert BP zich als het meest groene klassieke energiebedrijf, maar de cijfers laten zien dat de Britten het, net als Shell, nog steeds vooral moeten hebben van fossiele brandstoffen.

#BP is in ieder geval met mondje meest groene klassieke energiebedrijf, maar ook hier komen de knaken nog gewoon uit de '#strandedassets'

En 1x raden wiens kant die uitkomen

Morgen heeft #TotalEnergies Q4's#AEX pic.twitter.com/gNiXtld2Ac — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 7, 2023

Morgen is het de beurt aan het Franse Total Energies, dat de koers vandaag alvast met 1,8% zag opveren.

Hard gelag voor Euronav

Voor Euronav is 7 februari een dag om snel te vergeten, nu het bakzeil haalde in de arbitragezaak tegen Frontline, dat onlangs eenzijdig de stekker uit de fusie trok. Dat betekent dat de Belgen een schadevergoeding op hun buik kunnen schrijven. Ook moeten ze opdraaien voor de proceskosten.

In aanloop naar de uitspraak werd de handel in het aandeel stilgelegd. Het aandeel eindigde uiteindelijk fractioneel lager (-0,2%).

Euronav heeft de aandeelhouders ondertussen uitgenodigd voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering, op verzoek van de familie Saverys; net als Frontline goed voor een belang van 25% in Euronav.

Wall Street opent gemengd

Het beeld op Wall Street is gemengd, met een licht verlies voor de Dow Jones-index en winst voor de S&P 500 en de Nasdaq.

Het meest in het oog springende aandeel is Bed Bath & Beyond dat hoopt met een een emissie van $1 miljard het hoofd boven water te krijgen. Op het moment van schrijven staat het aandeel een surrealistische 45% in de min.

Timing, dining & wining?

En daar is de ruim $1mld emissie

Bed Bath & Beyond -32,5% pre-market VS#BBBY pic.twitter.com/BUgGrJFuRS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 7, 2023

Rentes lopen ietsje op

De Europese en Amerikaanse tienjaarsrentes lopen met enkele basispunten op, maar dat valt in het niet bij het geweld van gisteren. Alleen in Zwitserland en Groot-Brittannië gaat het wat harder. Maar zoals gezegd lijken techaandelen zich daar vandaag niets van aan te trekken.





(bron: Reuters)



De brede markt

De AEX (+0,09%) loopt aardig in de pas met de de Franse CAC 40 (-0.07%) en de Duitse DAX (-0,12%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is iets gestegen naar 19,49 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,03%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (+0,3%).

De euro daalt 0,3% en noteert nu 1,07 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) stijgt.

De olieprijs knalt omhoog: WTI met 3,1% en Brent met 2,4%.

Bitcoin (+0,07%) laat een klein plusje zien.

Verder op het Damrak

AMG steekt vandaag met kop en schouders boven de rest uit. TomTom navigeert zich naar de onderste regionen.

Adyen sluit de beursdag 0,82% lager, voorafgaand aan de cijfers



sluit de beursdag 0,82% lager, voorafgaand aan de cijfers AkzoNobel cijfert morgen ook en eindigt licht (-0,09%) in de min



cijfert morgen ook en eindigt licht (-0,09%) in de min Beleggers lijken meer vertrouwen te hebben in de cijfers van ABN Amro morgen. Het fonds mocht alvast 1,63% koerswinst bijschrijven.



morgen. Het fonds mocht alvast 1,63% koerswinst bijschrijven. AMG (+7,5%)lijkt te profiteren van een positief rapport van Citi



(+7,5%)lijkt te profiteren van een positief rapport van Citi TomTom (-5,9%) moest de winst van de afgelopen twee handelsdagen grotendeels prijsgeven.

(-5,9%) moest de winst van de afgelopen twee handelsdagen grotendeels prijsgeven. Behalve Shell zaten ook andere oliegerelateerde aandelen in de lift. SBM Offshore won 0,9% en Fugro 1,1%.

Adviezen:

Shell: naar 30 GBP van 31 GBP en kopen - Jefferies

Prosus: naar € 98,30 van € 98,20 en kopen - Goldman Sachs

IMCD: naar € 168,50 van € 110,00 en houden - Kepler Cheuvreux

Aedifica: naar € 110,00 van € 130,00 en kopen - Berenberg

Agenda woensdag 8 februari 2023

Na twee betrekkelijk stillee dagen is het morgen gedaan met de rust. De macro-economische agenda is niet zo spannend, maar het cijferseizoen gaat na een korte pauze vol gas verder. Morgen openen drie Nederlandse beursfondsen bij het vroege ochtendgloren hun boeken over het vierde kwartaal: ABN Amro, AkzoNobel en Adyen. Maar ook de resultaten van Siemens, Total En SocGen zullen ongetwijfeld met belangstelling worden gevolgd.

Ook na sluiting van de beurs hoeft u zich niet te vervelen, want om 22 uur zijn Disney en Uber aan de beurt.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: