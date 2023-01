TA: De recessie lijkt voorbij

quote: Call me Put schreef op 27 januari 2023 09:09: [...]



Oh je leest deze "proza" dus echt?

Ik alleen de 1e en de laatste regel, maar kom tot de zelfde conclusie : TA sucks!!

TA sucks niet per se. Maar royce zou beter de overbought condities koppelen aan de geschetste grafieken. Energie is weer extreem afgekomen en daardoor is er ruimte voor een wat gematigder rente beleid. Dat zit overigens al in de rally vanaf 611. Het komt nu over alsof de bevestiging ervan direct ruimte biedt om oude toppen uit te nemen wat mij wat voorbarig lijkt.Waak voor euforie.