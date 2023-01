TA: De recessie lijkt voorbij

Technisch bezien geven de gezamenlijke markten aan dat de recessie voorbij is en dat we al in de volgende economische fase bewegen. Alleen de rentecurve staat in de recessiestand.

Op veel hoofdkantoren van financiële instellingen wordt thans heftig gediscussieerd over de vraag of een recessie inmiddels al dan niet is afgewend.

Ook op de burelen van IEX wordt naar antwoorden gezocht. mijn collega Martin Crum besteedde gisteren een uitgebreide column aan de vraag ‘Wel of geen recessie in de VS’.

Nipt aan recessie ontkomen?

In de eurozone lijken we nipt aan een recessie te zijn ontkomen. Maar in de VS rekenen de meeste door Bloomberg geraadpleegde economen op een recessie vanaf het tweede kwartaal, hoewel men erkent dat het beeld daar diffuus is.

Ik heb uiteraard niet de zeggenschap hier iets over te zeggen, tenzij ik dit kan staven met TA-conclusies. Daarom deze keer, de technische plaatjes van alle recessie-componenten.

De conclusies

Eerst puntsgewijs de conclusies. De grafieken bespreek ik daarna:

Aandelen:

AEX index: recessie voorbij

Dow Jones: einde van een korte en milde recessie

Euro Stoxx 50 index: recessie voorbij

MSCI World index: recessie op de bodem

Grondstoffen:

DJ-UBS Commodity Index: einde korte en milde recessie

Brentolie: recessie voorbij

Aardgas: recessie voorbij

Dutch TTF Gas future: recessie voorbij

Rentes:

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente: recessie voorbij

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente: recessie voorbij

Overige:

Rentecurve: recessie waarschijnlijk

Vierjarige business cycle: recessie voorbij

Concluderend:

Technisch bezien geven bijna alle gezamenlijk markten aan dat de recessie voorbij is en dat we conjunctureel al in de volgende economische fase bewegen. Alleen de rentecurve staat in een recessiestand.

AEX index: recessie voorbij

De AEX-index heeft de weerstandszone van 736-745 punten, gevormd door de toppen van 2022, gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje significant.

Opwaarts heeft AEX-index ruimte tot de weerstand van 829,66 punten (gevormd op 19 november 2021). De steun ligt op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022).

Het technische beeld van de Nederlandse beurs geeft aan dat de recessie ten einde is.





Dow Jones: einde van een korte en milde recessie

De Dow Jones-index komt er iets beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. De potentiële hogere pullback-bodem signaleert een aantrekkende vraag naar Amerikaanse aandelen.

Een verdere technische verbetering zou optreden bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 34.868,81 punten (gevormd op 16 december 2022). Daarna komt er mogelijk meer opwaarts potentieel vrij. De Dow biedt steun rond 29.568,00 punten (de bodem van 10 februari 2020).

Het technische beeld op Wall Street loopt vooruit op het einde van de recessie. Een doorbraak boven de weerstand van 34.868,81 punten zou het sein hiervoor op groen zetten.







MSCI World index: recessie op de bodem

Het technische plaatje van de MSCI World-index klaart iets op nu er een mogelijk hogere koersbodem wordt gevormd. Eerder al verliet de index de dalende trend. Dat gaf een eerste signaal van verbetering.

Om meer opwaarts potentieel vrij te maken, dient MSCI World-index ook boven de weerstand van 2.844,42 punten (gevormd op 19 augustus 2022) te breken. Van belang is dat pullback-bodem van 2.434,95 punten (de bodem van 20 februari 2020) stand houdt.

Het technische beeld van de MSCI World index loopt vooruit op het einde van de recessie.





Euro Stoxx 50 index: recessie voorbij

De Euro Stoxx 50-index heeft een bodempatroon opwaarts afgerond. Eerder al werd de dalende trend doorbroken. Nu is er rond de steun van 3.767,26 punten (van 23 december 2022) bovendien een hogere bodem gevormd.

De vraag naar aandelen op de Europese beurzen is toegenomen. Met de slotstand boven de laatste koerspieken komt er ruimte vrij richting de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Bij een eventuele neerwaartse doorbraak van 3.767,26 punten treedt een verzwakking op.

Het technische beeld op de Euro Stoxx 50 index geeft aan dat de recessie in Europa voorbij is.

DJ-UBS Commodity Index: einde korte en milde recessie

De DJ-UBS Commodity-index verzwakte met het verlaten van de opwaartse trend. Ook worden nu lagere koerstoppen gevormd, die verkoopdruk signalen.

Bij een doorbraak onder de steun van 32,17 (de bodem van 8 juli 2022) boet het technisch beeld verder aan kracht in. Daarna wordt 27,18 het volgende neerwaartse koersdoel. Wees alert. Weerstand ligt op 37,68 (de top van 26 augustus 2022) en vormt tevens de eerste lagere top.

Het technische beeld van de DJ-UBS Commodity Index sorteert voor op het einde van de recessie.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente: recessie voorbij

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente maakt een pas op de plaats. In de recente terugval heeft de Nederlandse rente een nagenoeg gelijk top achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Het opwaartse technische verloop stagneert dus. Dit wordt bevestigd indien de koers onder de top van 15 juni 2022 rond 2,11% zou zakken. Weerstand ligt rond 2,78% (gevormd op 21 oktober).

Het technische beeld van de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente geeft aan dat de recessie voorbij is.





Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente: recessie voorbij

De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente vormt een lagere top rond 3,88% (van 16 januari), die een neerwaartse draai aangeeft. Het technische plaatje krult hiermee enigszins naar onderen. Een daling onder de steun van 3,45% (de bodem van 9 december 2022) zou de draai valideren.

Na een doorbraak onder 3,45% wordt 2,55% het volgende neerwaartse koersdoel.

Het technische beeld van de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente geeft aan dat de recessie ten einde is.





Brent-olie: recessie voorbij

Zolang Bren-tolie de dalende trend intact laat, duidt dit op een afnemende inflatie. Lagere toppen signaleren verkoopdruk. Er ligt steun rond $66,72 (debodem van 3 december 2021). Brent heeft weerstand rond $99,45 (de top van 11 november 2022).

Aardgas: recessie voorbij

Natural gas heeft de voormalige bodem rond $3,56 (de bodem van 31 december 2021) gebroken en een lagere top op $7,34 op de grafiek achtergelaten. Eerder was de uptrend al gebroken. Door deze negatieve technische signalen oogt het technische plaatje van aardgas zeer zwak. Dit proces signaleert een afnemende inflatie.

Technisch is begin dit jaar, met de doorbraak onder de rode lijn, een hoofd & schouder-formatie voltooid. Het koersdoel ligt iets onder $2,50.





Dutch TTF Gasfuture: recessie voorbij

De Dutch TTF Gasfuture heeft een hoofd & schouder-formatie neerwaarts voltooid. Het technische plaatje oogt hierdoor zeer zwak. Let op de twee lagere toppen, gemarkeerd met de rode pijlen, die de doorbraak bevestigen.

Technisch zou de gasprijs hierdoor verder kunnen dalen. De Dutch TTF Gasfuture breekt bovendien bodems van eind 2021 rond €63/MWh (trendlijn M).

Technisch blijft de tendens naar onderen gericht. Nu de daling onder neklijn N definitief lijkt, kunnen de koersdoelen voor een voltooide hoofd & schouder-formatie berekend worden tussen €25/MWh en €30/MWh.

Deze ontwikkelingen signaleren een afnemende inflatie.

Rentecurve: recessie waarschijnlijk

De onderstaande grafiek met de inverse Amerikaanse rentecurve heb ik geleend van het artikel van mijn collega Martin Crum. De rentecurve wordt vaak geraadpleegd op zoek naar het antwoord op de vraag Recessie of niet. Wanneer de korte rente zich boven de lange rente begeeft, zoals nu, leidde dat sinds de jaren zeventig bijna altijd een recessie in.

Dus een recessie is volgens deze grafiek waarschijnlijk. Dit conflicteert overigens wel met alle andere signalen.

Vierjarige business cycle: Recessie voorbij

Welke conclusie zou je kunnen trekken vanuit de veronderstelling dat alle markten tezamen, eenduidig reageren op de economische ontwikkelingen? Dan kijk je dus niet naar economische data om vast te stellen of je in een periode van economische krimp of juist groei zit, maar naar die financiële markten.

De vierjarige business cycle suggereert, op basis van de technische ontwikkelingen op financiële markten, het begin van een nieuwe economische cyclus.

Technisch bezien geven de markten dus aan dat we conjunctureel al in de overgang van de business cycle verkeren. Dat is historisch bezien altijd zo indien de bodem in aandelen en de top in grondstoffen samenvallen. Technisch bezien impliceert dit dus dat een recessie voorbij is.

De onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de economische groeicyclus. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp (lees verder onder de grafiek).







