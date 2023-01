Koersen vastgoedfondsen in 2023

De vastgoedsector presteert de laatste maanden erg zwak. In 2022 heeft de MSCI World Real Estate ruim 25% in waarde verloren.

Dat zien we terug op het koersverloop van de wereldwijde vastgoedindex. Lagere toppen in de MSCI World Real Estate signaleren verkoopdruk. Vastgoed heeft het afgelopen jaar zwaarder gehad dan anderen beleggingscategorieën.

Dat is opvallend, want vastgoed wordt doorgaans beschouwd als een relatief stabiele belegging die beursstormen goed moet kunnen doorstaan. In 2020 en 2021 was het coronavirus mede debet aan de zwakke performance; afgelopen jaar had vastgoed te maken met extreme inflatie en torenhoge rentes.

Overigens is de neergang in de vastgoedsecor al jaren aan de gang. Vooral door de opkomst van online winkelen was er steeds meer leegstand te zien, wat de vastgoedkoersen flink onder druk heeft gezet.

Ook in 2023 kwetsbaar

Vooralsnog en bezien vanuit technisch perspectief lijkt vastgoed ook in 2023 een kwetsbare sector. Technisch zakken bijna alle vastgoedfondsen hard weg. Er is in de hele sector ruimte voor koersdruk, hoewel bij enkele individuele fondsen wel steun wordt genaderd.

In deze Outlook 2023 bekijk ik de vastgoedsector. Ik zoom in op MSCI World Real Estate Index, NSI (Nieuwe Steen Investments), WDP (Warehouses de Pauw), Unibail-Rodamco, Wereldhave, Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned, het Franse Vastgoedfonds Klépierre en het Belgische vastgoedbedrijf Cofinimmo.

MSCI World Real Estate Index

De MSCI World Real Estate Index, die het koersverloop van de wereldwijde vastgoedmarkt weergeeft, ligt er zeer zwak bij. De dalende trend is intact. Er ligt steun rond 175,84 (bodem van 15 mei 2020). MSCI World Real Estate heeft weerstand rond 206,44 (de top van medio december 2022).

NSI

NSI (Nieuwe Steen Investments), dat zich richt op de Nederlandse kantorenmarkt, oogt technisch bezien zwak.

NSI vormt rond €26,85 een lagere top onder de bodem van eind 2020. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op €17,33 (berekend koersdoel). De weerstand ligt rond €26,85 (de top van 11 november 2022).

Bij NSI laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien, wat een negatieve technische conditie weergeeft.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat NSI minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van NSI met het marktgemiddelde.

WDP

Logistiek vastgoedfonds WDP (Warehouses de Pauw) richt zich op de ontwikkeling en verhuur van semi-industrieel en logistiek vastgoed. Het aandeel ligt er technisch bezien nog zwak bij. De dalende trend bewijst aanhoudende verkoopdruk.

Er ligt steun op €25,10 (de bodem van 2 december 2022) en weerstand rond €29,20 (de top van 16 november 2022)

De 200-dagenlijn van Warehouses De Pauw laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat WDP achterblijft bij de rest van de markt.

Wereldhave

Wereldhave, dat investeert in Nederlandse winkelcentra, laat duidelijk een ander beeld zien. Wereldhave kruipt weer boven de koersbodem van eind 2021, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel geldig. Enkel boven de weerstand van €14,15 (de top van 18 november 2022) klaart het beeld op. De steun ligt relatief dichtbij, rond €10,30 (de bodem van 30 september 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Wereldhave laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Wereldhave minder presteert dan de markt.

Unibail-Rodamco-Westfield

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield richt zich voornamelijk op de retailsector. Het bedrijf bezit winkelcentra in Europa en in de Verenigde staten.

Unibail-Rodamco-Westfield laat een zijwaartse koersbeweging zien. De steun ligt rond €39,67 (de bodem van 30 september 2022) en de weerstand rond €55,87 (de top van 18 november 2022). Omdat er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven.

De 200-dagenlijn van Unibail-Rodamco-Westfield laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

B.O.B. is zwak, wat suggereert dat Unibail-Rodamco-Westfield slechter presteert dan de markt.

Vastned

Vastned laat een zwak koersverloop zien. Omdat er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven. De steun ligt rond €16,68 (de bodem van 30 september 2022) en de weerstand rond €22,15 (de top van 25 november 2022).

Na een uitbraak boven de weerstand van €22,15 wordt €24,25 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van Vastned laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De B.O.B.-indicator is zwak. Dit suggereert dat Vastned slechter presteert dan de markt.

Klépierre

Bij het Franse Vastgoedfonds Klépierre houden kopers en verkopers elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts gericht koersverloop tussen de steun van €16,43 (de bodem van 30 september 2022) en de weerstand van €23,25 (de top van 19 augustus 2022).

Na een uitbraak boven de weerstand van €23,25 wordt €26,88 het volgende opwaartse koersdoel. De 200-dagenlijn van Klepierre krult opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Klépierre minder presteert dan andere vastgoedfondsen.

Cofinimmo

Het Belgische vastgoedbedrijf Cofinimmo is recent verzwakt. Het fonds, dat zich focust op de Belgische kantorenmarkt, heeft begin 2022 het neutrale koersverloop van de voorgaande jaren neerwaarts verlaten. Hiermee is een dalende fase ingezet.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien. Dit bevestigt de negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Cofinimmo minder presteert dan de markt.







