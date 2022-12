Slotcall: Techbedrijven en Philips delven het onderspit

De Sint vertrekt vandaag weer uit Nederland en blijkbaar neemt hij het beursspektakel met zich mee. Gisteren zagen we nog een ongekende koersimplosie van 37% bij FlatexDegiro, maar vandaag valt er niet zo veel te beleven. In ieder geval niet op het Damrak.

De AEX (-0,5%) sudderde de hele dag rond de slotkoers van gisteren en grote uitschieters bleven achterwege in de Nederlandse hoofdindex. Tegen het einde van de middag veranderde het vlakke dagje helaas toch nog in een daaldag.

Van de AEX-bedrijven zijn het de techaandelen en Philips (-3,9%) die het onderspit delven. "Dat is eerste AEX-aandeel dat deze maand bij de window dressers sneuvelt, vermoed ik. Met ASML, Adyen, DSM, ASMI en zelfs Just Eat Takeaway kan je met mooi verhaal nog wel aankomen bij je klanten", schrijft marktcommentator Arend Jan Kamp op Twitter.

Beleggers kijken niet om naar JDE Peet's

"Beleggers lijken maar niet echt warm te willen lopen voor JDE Peet's (+0,4%), onder andere eigenaar van Douwe Egberts", schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van JDE Peet's. "Hoewel de beursgang in mei 2020 kortstondig succesvol was - het aandeel noteerde vlak na de IPO even tot 25% boven de introductiekoers van €31 - is het nadien een moeizaam verhaal gebleken."

"Het koersverloop is tamelijk grillig, feitelijk niet goed passend bij een relatief defensief aandeel als JDE Peet's. Nu vallen er wel enkele zaken aan te wijzen die (deels) van invloed zijn op de koersvorming van het aandeel. Zo viel de tekenbonus van de nieuwe topman van €10 miljoen slecht bij beleggers."

"Verder speelt vrees voor een verdere afbouw van het belang van grootaandeelhouder Mondelez een rol. Dat concern heeft te kennen gegeven het belang in JDE Peet's verder te willen verkleinen en houdt nu nog circa 20% in de koffieproducent."

Buffetts geldtrein

Berkshire Hathaway deed in 2009 met de aankoop van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe (BNSF) de grootste overname ooit. Warren Buffett noemde Burlington vorig jaar nog een van de vier juwelen in zijn portefeuille. In dit artikel neemt Patrick Beijersbergen deze treinbusiness onder de loep.

TSMC investeert opnieuw miljarden in de Verenigde Staten

De Taiwanese chipper TSMC (-2,3%) gaat volgens CNBC een tweede fabriek openen in Arizona. Het zou gaan om een investering van $28 miljard, waar TSMC eerder al $12 miljard investeerde in een fabriek in Arizona. Het is één van de grootste investeringen van een buitenlands bedrijf in de Amerikaanse geschiedenis, volgens de zakenzender, en de grootste in Arizona ooit.

Top 3 stijgers en dalers

Tegen het einde van de dag kroop Philips in de top 3 grootste dalers. Daarvoor werd deze positie afgewisseld door B&S Group (-3,2%) en BAM (-3,4%).

Rentes

De rentes dalen weer. De Nederlandse tienjaarsrente komt weer langzaam in de buurt van de 2%.

Brede markt

De AEX (-0,5%) presteerde beter dan de Franse CAC 40 (-0,1%) en de Duitse DAX (-0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 21,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-1,1%), Dow 30 (-0,8%) en de Nasdaq (-1,5%).

De euro blijft liggen op 1,050 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (-0,2%) verschillen van mening.

Olie: WTI (-3,4%) en Brent (-3,6%) stijgen.

Bitcoin (+0,1%) stijgt heel lichtjes.

Het Damrak:

JPMorgan heeft dinsdag de favorietenlijst voor Europese banken vernieuwd en een plaatsje ingeruimd voor ING (+0,0%). De analisten blijven terughoudend over Europese banken. De verhouding tussen de risico's en het verwachte rendement is lang niet zo aantrekkelijk als in het verleden, zo oordeelden zij.

(+0,0%). De analisten blijven terughoudend over Europese banken. De verhouding tussen de risico's en het verwachte rendement is lang niet zo aantrekkelijk als in het verleden, zo oordeelden zij. Staalmaker ArcelorMittal (+0,3%) heeft verwerker van oud ijzer Riwald Recycling overgenomen voor een onbekend bedrag. De deal werd maandag beklonken en moet nog door de relevante autoriteiten worden beoordeeld. Naar verwachting kan de aankoop in januari 2023 worden afgerond.

(+0,3%) heeft verwerker van oud ijzer Riwald Recycling overgenomen voor een onbekend bedrag. De deal werd maandag beklonken en moet nog door de relevante autoriteiten worden beoordeeld. Naar verwachting kan de aankoop in januari 2023 worden afgerond. Nadat B&S Group (-3,2%) gisteren (vermoedelijk) op basis van overnamefantasie steeg, leverde het vandaag weer een paar procent in.

Adviezen:

NN Group: naar €48 van €53 en kopen - Bank of America

Aegon: naar €5,10 van €5,30 en houden - Bank of America

Ahold Delhaize - naar €30 van €31 en kopen - JPMorgan Research

Galapagos: houdadvies met een koersdoel van €50 - JPMorgan Research

Shell: naar £29,87 van £27,61 en kopen - Deutsche Bank

Agenda woensdag 07 november 2022

04:00 Handelsbalans - November (Chi)

08:00 Industriële productie - Oktober (Dld)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Campbell Soup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Fastned - Bava

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Oktober (VS)

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)