Belangrijkste vind ik of, in het geval van een faillissement, je zekerheid hebt over dat de effecten op jouw naam buiten een faillissementsboedel blijven. Als er een 'FTX-situatie' zich voordoet dat de stukken op jouw naam ook bij de betreffende beurzen op jouw naam staan en je niet afhankelijk bent wat de dan failliete broker heeft vastgelegd.



Ik beleg zelf via Interactive Brokers: een van de grootste brokers ter wereld. Veel beleggingsmogelijkheden en gunstige tarieven. Alleen niet gemakkelijk te bereiken als er iets is en platform is niet gebruikersvriendelijk voor consumenten met weinig kennis die af en toe het platform gebruiken. Bij Interactive Brokers moet je expliciet toestemming geven voor het uitlenen van je stukken: je krijgt hier dan een fee voor maar Interactive Brokers wijst je ook expliciet op het risico dat je de stukken kwijt kan raken.



Vraag me af hoe het geregeld is als Interactive Brokers om zou vallen, kan ik dan me Nederlandse aandelen en AEX opties opvragen via Euronext?