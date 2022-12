Beste broker in 2022

Historisch gezien levert beleggen nog altijd een hoger rendement op dan sparen. Maar hoe vindt u nu de beste broker?

'Gratis' handelen, fractionele aandelen, spaarplannen, crypto's... Brokers proberen op allerlei manieren nieuwe klanten te trekken. Zo'n groot aanbod van aanbieders en diensten is natuurlijk fijn, maar kan ook leiden tot keuzestress. Want welke broker is nou het meest geschikt?

1. Wat is het aanbod?

Bedenk vooraf in welke producten u wilt beleggen: alleen aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en/of ETF's? Of ook afgeleide producten, zoals opties en CDF's?

Wilt u uitsluitend in Europese en Amerikaanse aandelen beleggen, dan kunt u bij vrijwel elke broker probleemloos terecht, al loopt het assortiment wel uiteen. Wilt u ook beleggen in Azië, dan is de keuze een stuk beperkter.

Er zijn ook brokers die fractionele aandelen of ETF's aanbieden. Hierbij koopt u niet een heel aandeel, maar slechts een stukje ervan. Het voordeel hiervan is dat u met een beperkt budget toch kunt beleggen in aandelen die vanwege de hoge koers anders te duur zouden zijn, en dat u ook met een laag bedrag een gevarieerde portefeuille kunt opbouwen.

2. Wat zijn de kosten?

Hoe hoger de kosten die een broker in rekening brengt, hoe lager uw rendement uitpakt. Zorg er daarom voor dat u precies weet welke kosten een broker in rekening brengt en vergelijk altijd de kosten van verschillende aanbieders.

Een ogenschijnlijk klein verschil in kosten kan op langere termijn behoorlijk aantikken. Stel dat u €10.000 belegt, hierop een gemiddeld rendement van 7% per jaar behaalt, en bij de ene broker 0,75% aan kosten betaalt en bij de andere slechts 0,25%. Kiest u voor de duurste broker, dan is uw vermogen na tien jaar aangedikt tot €18.335 en na twintig jaar tot €33.619. Valt de keuze op de voordeligste broker, dan is dat respectievelijk €19.217 en €36.926. Dat komt neer op een rendementsverschil van €880 na tien jaar en ruim €3.000 na twintig jaar.

Gratis is niet altijd het goedkoopst

Alle kosten in kaart brengen is ingewikkelder dan het misschien lijkt, want brokers hebben een verschillende kostenstructuur. Zo zijn er aanbieders waarbij u gratis kunt handelen. Dat klinkt natuurlijk interessant, vooral als u vaak in- en uitstapt. Maar aangezien een broker geen liefdadigheidsinstelling is, worden vaak via de achterdeur andere kosten in rekening gebracht. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het uitbetalen van dividend, fondskosten of een vergoeding het openen van een rekening. Of aan valutakosten, als u handelt in aandelen van buiten de eurozone.

Als u alle kosten op een rij zet, kan het zomaar zijn dat de broker die adverteert met gratis transacties uiteindelijk duurder is dan een broker die wél transactiekosten in rekening brengt, maar geen verborgen kosten heeft.

Kijk hoe vaak u handelt

Bezie de kosten ook altijd in samenhang met uw beleggingsgedrag. Brokers hebben verschillende doelgroepen. Sommige partijen richten zich op actieve beleggers, terwijl anderen vooral mikken op de beginnende belegger die weinig handelt. Hun tarieven zijn daar ook op aangepast. Zo zijn er brokers die een zogeheten inactiviteitskosten in rekening brengen: een soort boete als u langere tijd niet handelt. Voor een actieve belegger is dit geen punt, maar als u eenmalig wat aankopen doet en deze jarenlang op de plank legt zonder er naar om te kijken, kan het toch in de papieren lopen.

En wat te denken van de basis- en/of service fee die sommige brokers in rekening brengen? Dit zijn kosten (een vast bedrag of percentage van het belegd vermogen) die u altijd moet betalen, ongeacht het aantal transacties. Handelt u weinig, dan bent u daar relatief duur uit.

Ook het moment van handelen is van belang. Zo brengt BUX kosten in rekening voor marktorders (die direct worden uitgevoerd tegen de best beschikbare koers) en limietorders (waarbij voor aankooporders een maximumprijs geldt en voor verkooporders een minimumprijs). Maar voor wie geen haast heeft, is er ook een mogelijkheid om gratis te handelen. Hierbij wordt de order niet direct uitgevoerd, maar pas aan het einde van de handelsdag. Wilt u speculeren op een koersbeweging, dan heeft u hier niet zoveel aan. Maar voor de buy-en-hold-belegger kan dit wel een interessante manier zijn om kosten te besparen.

Wilt geen nare verrassingen, neem dan alle kosten mee als u fondsen met elkaar vergelijkt.

3. Heeft de broker een gebruiksvriendelijke site en app?

Uiteraard moet u ook goed uit de voeten kunnen op de website en met een eventuele app. Dit betekent bovenal dat u snel inzicht moet kunnen krijgen in het rendement van uw portefeuille en eenvoudig moet kunnen handelen. Welke aanbieder hierin uitblinkt, is heel persoonlijk.

Kijk verder wat nog meer voor u van belang is om goede beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Welke analysemogelijkheden zijn er? Is er real time koersinformatie beschikbaar - en zo ja, is dat gratis of moet u hiervoor extra betalen?



Wees hierin wel kritisch. Is een semi-professioneel dashboard vol analysetools wel echt nodig als u slechts sporadisch handelt? Bedenk dat gratis niet bestaat: u betaalt direct of indirect voor de geleverde diensten.

4. Bereikbaarheid en service

Het is prettig om in geval van nood een mens van vlees en bloed te kunnen bereiken. Check daarom de communicatiemogelijkheden. Kunt u alleen online contact hebben of ook bellen? Op welke tijden is de klantenservice bereikbaar? En kunt u hier ook terecht in de Nederlandse taal?

5. Educatiemogelijkheden of social trading

Niet elke belegger weet van de hoed tot de rand. Vindt u het prettig om uw kennis te verdiepen, informeer dan naar het aanbod aan seminars en cursussen voor klanten.

Er zijn ook brokers die een social trading-dienst aanbieden, waarbij u mee kunt kijken met de transacties van succesvolle beleggers, en hieraan inspiratie kan opdoen.

6. Leent de broker effecten uit?

Sommige brokers lenen effecten van hun klanten uit aan andere marktpartijen, die hiermee short kunnen gaan. In ruil hiervoor krijgt u een lager tarief. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar mocht de broker failliet gaan, dan kan het wel lastig zijn om je stukken terug te krijgen.

7. Kan ik automatisch beleggen?

Belegt u met een bepaald doel, bijvoorbeeld een aanvulling op uw pensioen, dan is het handig om periodiek in te leggen. Diverse brokers bieden spaarplannen aan waarbij elke maand een vast bedrag beleggen in beleggingsfondsen, ETF's en/of aandelen, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

8. Is er een minimuminleg?

Belegt u slechts met kleine bedragen, dan kunt u niet overal terecht. Check daarom of er een minimuminleg geldt.

9. Is de broker aangesloten bij klachtenloket Kifid?

Wie een klacht heeft over een financiële aanbieder, maar dat niet onderling kan oplossen, kan zich melden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat is een relatief voordelige en laagdrempelige manier van geschillenbeslechting.

Er zijn in Nederland diverse buitenlandse brokers actief die zich hier niet bij hebben aangesloten. U zult in dat geval een conflict bij de rechter moeten uitvechten. Dat is veel omslachtiger en duurder dan een gang naar het Kifid. Informeer daarom of de broker zich hierbij heeft aangesloten.

10. Wat zeggen de huidige klanten?

Op basis van de bovenstaande criteria krijgt u vast een aardig beeld welke brokers goed aansluiten bij uw wensen. Maar wie weet nu beter of een broker alle mooie beloften ook echt waarmaakt dan de huidige klanten? Neem daarom ook een kijkje bij de reviews op bijvoorbeeld Google en Trustpilot.

Een ander handig hulpmiddel is de uitslag van het grootschalige onderzoek dat IEX heeft uitgevoerd onder 5.300 beleggers. Dit heeft geresulteerd in een lijst van tien brokers die zich IEX Beste Keuze mogen noemen en kans maken op een felbegeerde Gouden Stier en de titel Broker van het Jaar 2022.

De brokers zijn door consumenten het best beoordeeld op grond van zes criteria:

gebruiksvriendelijkheid van de website

gebruiksvriendelijkheid van de app

assortiment

handelsmogelijkheden

informatievoorziening

service / kwaliteit van de helpdesk en

prijs/kwaliteitverhouding

