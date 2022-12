De markten staan zo langzamerhand op een kruispunt en voor de keuze

De AEX-indicatie is -0,2% na een wat nikserig New York en een collectief rood Azië. De agenda is vrijwel leeg, maar om 14:30 zijn er wel Amerikaanse arbeidsmarktcijfers: het Payroll Report.

Europese en Amerikaanse futures openen allemaal rond nul, veelal er net onder, maar het stelt niks voor

In Azië kleurt alles een paar tienden rood, maar de Nikkei 225 en Kospi moeten wel 1,6% en zelf 1,8% terug

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat voor het eerst deze zomer onder 20, -3,6% op 18,4

De dollar ligt vlak op alweer 1,053

Zelfs goud, olie en crypto kleuren net als aandelen allemaal net een tikje rood

De rentes houden zich nog gedeisd, nadat er gisteren weer eens een tien basispunten sloopkogel doorheen ging:



Kijk die euro eens, EUR/USD is terug op 1,05. Ook recessiedreiging in de VS en een minder havikse Fed, de dollar is haar edge even kwijt:



Zijn er trouwens nog wensen voor Sinterklaas?

Het wordt in ieder geval een rustige Sinterklaas, want de volatiliteit staat voor het eerst sinds de zomer weer onder officieuze onrustgrens 20:



Het beeld van de AEX is aardig opgekikkerd, maar nu? Vinger opsteken wie ook, al is het maar onwillekeurig met de ogen, een horizontaal lijntje trekt over de huidige top en die uit augustus en april.



Winstverwachtingen en waardering zitten echter niet mee. Ik kan me niet voorstellen dat de AEX op korte termijn nog veel upside heeft, maar er heeft wel vaker iets op het bord gestaan wat ik mij niet kon voorstellen.



Het lijkt er steeds meer op dat China haar Covid-19 politiek versoepelt. Dit is de Hang Seng die al bijna twee jaar in een vreselijke bear market zit. Dit kan een kans zijn voor wie nog in China wil beleggen.



Het cijfer van de dag is het Amerikaanse Payroll Report, werkgelegenheidscijfers over november. Duimen maar weer voor een tegenvaller. Want krappe arbeidsmarkt, inflatie en rente - dat verhaal. Verder is er echt nul nieuws op het Damrak. Niks.



Tot slot nog een kijktip

Schakel vanmiddag of zondagochtend even in bij beleggingstalkshow Bulls & Bears. Mijn IEX-collega Niels Koerts is daar te gast en zal het hebben over maaltijdbezorgers, fastfoodrestaurants en de uitspraken van Powell. Bulls & Bears ziet u vrijdag 16:30 op RTL-Z en zondag 10:00 op RTL7.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:04 Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

07:37 'Positieve boodschap Heineken'

07:22 Arcadis rondt overname DPS Group af

07:07 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: macro-economisch

01 dec Wall Street sluit lager in aanloop naar banenrapport

01 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

01 dec Olieprijs stijgt verder

01 dec Wall Street koerst lager

01 dec Europese beurzen sluiten hoger

En dan nog even dit

Groei beter dan defensief, risk-on dus. Dow Jones component Salesforce deed wel -8,3% op Q3's en da's een middenmoter wat indexgewicht betreft

The Dow fell on Thursday, relinquishing some of the big gains seen in the prior session as investors awaited jobs data that could determine the pace of future rate tightening.



The Dow fell 0.56%.

The S&P 500 dipped 0.09%.

The Nasdaq rose 0.13%. https://t.co/gVljMDc3S5 pic.twitter.com/4hdjb8s5Vn — CNBC (@CNBC) December 1, 2022

Intussen in China:

Three years on, China is finally charting a path to rejoin the rest of the world in living with the virus https://t.co/gCddj61ZMe — Bloomberg (@business) December 2, 2022

Want China en India:

Russian oil sanctions are about to kick in. And they could disrupt markets in a big way https://t.co/M6dRgHKDUs — CNBC (@CNBC) December 2, 2022

Komt dit ook nog bij:

Here's how oil markets are moving as China took more steps to soften its strict virus controls and Washington considers a pause in sales from strategic reserves https://t.co/xNNfWhILmJ — Bloomberg Markets (@markets) December 2, 2022

Citaat:

Tesla CEO Elon Musk led an event to kick off deliveries of the company’s Semi, a heavy-duty electric truck, on Thursday.

Tesla first showed off the design of the Semi in late 2017. It began producing the trucks in Nevada this year.

Tesla Semi is not the only fully electric Class 8 vehicle on offer at this point. Competitors include Volvo, Daimler and even Nikola.

Tesla CEO Elon Musk kicks off Semi truck deliveries https://t.co/Dzq48y5fMw — CNBC (@CNBC) December 2, 2022

Na Elon Musk:

“Apple has sort of singled themselves out as the only company that is trying to control unilaterally what apps get on a device,” Meta CEO Mark Zuckerberg said of Apple’s App store policies at the @Dealbook Summit yesterday. https://t.co/F1QVaZif2T pic.twitter.com/c0Zy8UTz7D — CNBC (@CNBC) December 2, 2022

Apple heeft meer issues:

Apple's iPhone 14 generation may fall 16 million units shy of expectations this year, as China’s Covid Zero policy roils its key Zhengzhou plant and entry-level models face weak demand, according to UBS https://t.co/qScYVaddau — Bloomberg Markets (@markets) December 2, 2022

Kan ie ook twitteren?

WATCH: At Elon Musk's much-awaited event for his brain-implant company Neuralink, the world's richest person shared a video of a monkey typing telepathically, as he seeks to begin clinical trials for a wireless brain chip in human beings https://t.co/lJC9BjDcwk pic.twitter.com/IFNH80SfPf — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2022

Goede vraag:

From the front porch to your kitchen counter, Amazon is everywhere in the home. So what really happens with all the data collected by Amazon's devices? Watch the full video here: https://t.co/6UBLrkGN2U pic.twitter.com/yr9pQz4b2f — CNBC (@CNBC) December 2, 2022

Bedrijven die het niet goed doen in de publieke opinie, zeg maar.

WATCH: Ryanair signed a sustainable aviation fuel supply agreement with Shell, which would give the Irish airline potential access to 360,000 tonnes of sustainable aviation fuel from 2025 to 2030 https://t.co/RgmLBKFnXS pic.twitter.com/hFhaWFEr67 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2022

Dé aandelen van 2022, of ze het ook van 2023 worden, is wat anders:

20 big oil companies expected to be cash gushers in 2023 despite short-term uncertainty https://t.co/i7WrwWzKSr — MarketWatch (@MarketWatch) November 30, 2022

Duidelijk:

U.S. authorities asking FTX investors for information on firm and Bankman-Fried - Bloomberg News https://t.co/LYVaKueQpB pic.twitter.com/WKKPoipyBv — Reuters (@Reuters) December 2, 2022

Iets voor u? Is weer eens wat anders.

Let's get this bag: Experts predict that handbags will be the best collectible investment in the near future. https://t.co/ma6hpx1x9U pic.twitter.com/x7BHxitbRw — CNBC (@CNBC) December 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.