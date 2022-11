Er zijn nare grafieken voorbeurs en Carl Icahn doet het licht uit?!

De AEX-indicatie is 0,4% na een lager Wall Street en vooral een aantrekkende dollar.

Het lijkt er op dat de markt van rente- naar recessievrees gaat? Daar duidt bijvoorbeeld energie op - olie ging gisteren zwaar onderuit op economische en Covidberichten uit China - maar ook betere defensieve versus groei en cyclische aandelen. Zien of dit doorzet.

De Europese futures openen nipt in de plus, iets minder dan de AEX

De Amerikaanse staan 0,1% lager

In Azië stijgen Japan en Korea, Taiwan daalt iets, maar China ligt slecht. Hongkong doet het 1,8% lager en Tencent zelfs -2,5%

De dollar zakt 0,1% naar 1,0250

Goud stijgt 0,2%, olie herstelt 0,2% à 0,4% en crypto doet het met een nul voor de komma, of het nou een plus of een min is

De rente stijgen flink op opening. Het hele jaar daalden aandelen hierop, maar de laatste weken gaat deze vlieger niet altijd meer op. Opletten.



Allereerst meldde Prosus gisteren nabeurs niet al te vrolijke cijfers in een kwartaal-update. Hieronder de tekst. Vivoryon heeft ook cijfers, verder doet IMCD maar weer eens een overname en Ebusco meldt alweer een nieuwe order.



En hier zijn de cijfers.



Als de Hang Seng Techindex een kanarie in de aandelenkolenmijn is, dan is het duimen geblazen. -3,9%, het gaat toch niet weer hard de verkeerde kant uit? Neergaande trend lijkt mij intact.



Gokje: voor de meesten van ons is het eigen huis de grootste belegging? Hoe dan ook, dit wilt u natuurlijk als eerste weten: -0,5% op maand- en nog altijd +7,8% op jaarbasis. Ja, het grote huizenfeest is in ieder geval over. En dat is ook het thema van de rest van deze morning call: het feest is over. Loopt u maar even mee.

De prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen is in oktober voor de zesde maand op rij afgevlakt. https://t.co/V9dGiUZA9m pic.twitter.com/XJA9E15Uwa — CBS (@statistiekcbs) November 22, 2022



Dat grafiekje ziet er niet goed uit voor eigenaren en juist goed voor aspirant-kopers, maar als u heel lang kijkt, is het nog maar een rimpeling. Helaas zit oktober er nog niet bij, maar u weet genoeg.



Idem dito voor deze, maar het geeft aan dat er ook op maandbasis nog niet veel is gebeurd. De markt is zeker aan het uittoppen. In hoeverre die mogelijk zakt, zeker gezien de enorme druk die er is op de huizenmarkt, is ieders vraag.



Crypto staat er slecht voor en dat raakt ook de beursgenoteerde brokers, de specialist Coinbase en ook het gratis Robinhood. De scores zijn op intradagbasis, want dat scheelt een paar procent. Wie op de top kocht... De brokers staan nog verder onder hun top dan bitcoin en ethereum, die op intradagbasis rond 78% zijn gedaald.

Misschien dar de reguliere markt meer risico inprijst dan die van de coins zelf, zeg het maar.



Nog zo'n plaatje: gisteravond had Zoom, een van dé aandelen in de dotcomfrenzy van 2020, Q3's en... ging daar ook weer nat op: -6,7% op $74,85. Dat wordt wellicht weer een lagere bodem vandaag en daarmee is vrijwel alle winst sinds begin 2020 verdwenen.



En wellicht zwaaien we bij dezen alle kolder uit de periode maart 2020 tot en met januari 2021 nu definitief uit.

NEW: Billionaire investor Carl Icahn began shorting GameStop during the height of the meme-stock frenzy around January 2021 and still holds a large position in the video-game retailer, according to people familiar with the matter https://t.co/Bd7I07cA20 — Bloomberg (@business) November 21, 2022

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 DSM en Firmenich publiceren biedingsbericht

07:58 AEX vermoedelijk licht hoger van start

07:44 Ebusco ontvangt nieuwe order voor 31 bussen

07:41 Oplopende kosten voor Vivoryon

07:03 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:57 Prijzen koopwoningen stijgen opnieuw minder hard

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

21 nov Zoom boekt hoger dan verwachte winst

21 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

21 nov Wall Street lager gesloten

21 nov Olieprijs lager gesloten

21 nov Wall Street koerst af op lager slot

21 nov IMCD neemt Parkash DyeChem over

21 nov Prosus boekt fors lagere kernwinst

21 nov Europese beurzen lager gesloten

21 nov Fugro krijgt offshore opdracht langs kust VS

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Oktober (NL)

09:00 Lucas Bols - Ex-dividend

13:00 Baidu - Cijfers derde kwartaal (Chi)

13:00 Best Buy - Cijfers derde kwartaal (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - November vlpg (eur)

22:00 HP Inc - Cijfers eerste kwartaal (VS)

Van -0,4% voor de Dow Jones tot -1,1% voor de Nasdaq 100:

Watch: Fears of tighter COVID restrictions in China, whose government said the country faces its most severe test of the pandemic, weighed on U.S. stocks https://t.co/ZwqxRB1zRR pic.twitter.com/nJ0gHOjDyz — Reuters Business (@ReutersBiz) November 22, 2022



+6,3%:

Watch: As Bob Iger steps back into the top role at Walt Disney, one of the CEO’s first tasks will be to slow the losses at its streaming service. The most immediate target of that could be Disney+, which Iger helped launch in 2019 https://t.co/Fyrwk0w4EQ pic.twitter.com/hw7WpMtpTY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 22, 2022



Het hakte erin gisteren:

Oil steadied after a volatile session on Monday as investors juggled a clouded supply outlook together with concerns over weaker demand in virus-hit China https://t.co/zOh01eOMaO — Bloomberg Markets (@markets) November 22, 2022



Een van mijn voorspellingen voor dit jaar was dat als het tot een bear market zou komen, er de nodige lijken uit de kast zouden vallen. En hoe. Hier weer een. Assets opblazen in de boeken om meer fees te vangen:

Infinity Q founder, once claiming $3 bln assets, pleads guilty to fraud https://t.co/xFZyWrOPZP pic.twitter.com/MZpJrM1d6c — Reuters Business (@ReutersBiz) November 22, 2022



Iets met upside en downside, zou ik zeggen:

Crypto is in a lull from the selloff sparked by the FTX's demise, but investors are braced for more volatility https://t.co/o4Skpv2Nap — Bloomberg Markets (@markets) November 22, 2022



Veel plezier en succes vandaag.