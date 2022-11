Zoom boekt hoger dan verwachte winst

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt en verhoogde de winstprognoses voor het hele fiscale jaar. Dit bleek maandag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de videovergaderdienst.

"Bij Zoomtopia hebben we een aantal innovaties aangekondigd, waaronder Zoom Mail en Zoom Calendar, in combinatie met nieuwe samenwerkingsverbanden die naar verwachting de moderne werkervaring zal verbeteren en versterken", zei CEO Eric Yuan in een toelichting op de cijfers.

Zoom boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 48,4 miljoen dollar, ofwel 0,16 dollar per aandeel, in vergelijking met 340,3 miljoen dollar, ofwel 1,11 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst kwam uit op 1,07 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 1,051 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 1,102 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Researcb geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,83 dollar per aandeel op een omzet van 1,094 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal wordt een aangepaste winst van 0,75 tot 0,78 dollar per aandeel voorzien op een omzet van circa 1,1 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op een winst van 0,81 dollar per aandeel op een omzet van 1,1 miljard dollar.

Voor het hele jaar wordt een aangepaste winst per aandeel voorzien van 3,91 tot 3,94 dollar per aandeel op een omzet van 4,37 tot 4,38 miljard dollar. Eerder werd nog uitgegaan van een aangepaste winst van 3,66 tot 3,69 dollar per aandeel op een omzet van 4,39 tot 4,4 miljard dollar.

Het aandeel Zoom noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 4,2 procent lager.