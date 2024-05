Wall Street wacht hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor het openen van de beurzen tot 0,7 procent in het groen. De Amerikaanse beurzen lijken donderdag hoger te openen, nadat de obligatierentes terugliepen. Ook reageerden beleggers opgelucht nadat het rentebesluit en de toelichting daarop door Fed-voorzitter Jerome Powell niet leidde tot een verschuiving naar een wat meer havikachtige retoriek. De centrale bank sloot woensdag de kans op nog een renteverhoging uit. Wel zal het langer duren voordat de Fed er vertrouwen in krijgt dat de inflatie daadwerkelijk richting de doelstelling van twee procent beweegt. Een renteverlaging lijkt daarmee nog niet direct op handen. De kans op een verlaging bij de volgende beleidsvergadering in juni wordt dan ook ingeschat op slechts 9 procent, zo blijkt uit de FedWatch-tool van CME. Volgens ING verschuift de aandacht van beleggers nu naar het officiële banenrapport van vrijdag. Cijfers van ADP lieten eerder in de week zien dat de werkgelegenheid in de private sector afgelopen maand iets harder groeide dan verwacht "Als het werkloosheidspercentage eindelijk de impact zou voelen van de lagere arbeidsvraag en richting bijvoorbeeld 4,2 procent beweegt tegen september, dan zou de Fed kunnen starten met het verlagen van de rentes", aldus ING. Apple steeg voorbeurs met 1,7 procent. Wall Street verwacht dat het bedrijf nabeurs een kwartaalwinst zal presenteren van 1,51 dollar per aandeel op een omzet van 90,4 miljard dollar, goed voor een daling van 4,5 procent op jaarbasis. Analisten voorzien dat de omzet uit iPhone-verkopen met bijna tien procent zijn gedaald tot 46,3 miljard dollar, mede vanwege een zwakke vraag en toegenomen concurrentie vanuit China. Voorbeurs bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week gelijk is gebleven. Verder liep in maart zowel de export als import terug, waardoor het handelstekort in de VS een pas op de plaats maakte. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0708. De olieprijzen liepen met een half procent op. De Amerikaanse tienjaarsrentes stegen licht tot 4,61 procent. Bedrijfsnieuws Het aandeel DoorDash leverde voorbeurs 6,6 procent in, nadat het verlies in het eerste kwartaal groter was dan waar analisten rekening mee hielden. Voor het tweede kwartaal verwacht de maaltijdbezorger een brutotransactiewaarde van 19 tot 19,4 miljard dollar, hetgeen halverwege de bandbreedte valt die analisten aanhouden. Etsy daalde met 14,5 procent voorbeurs na tegenvallende cijfers. Onder meer de winst per aandeel viel wat lager uit dan verwacht. De Amerikaanse notering van Novo Nordisk liet een verlies voor het aandeel zien van 1,3 procent. De farmareus verhoogde de outlook, nadat de omzet uit zijn diabetesmedicijn met 42 procent steeg in het eerste kwartaal. Qualcomm presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan voorzien en het aandeel won voorbeurs 6,5 procent. Slotstanden De S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent naar 5.018,39 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37,903,29 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.605,48 punten. Bron: ABM Financial News

