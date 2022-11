Nederlandse beurs rijp voor een dipje

Sinds de bodems van begin oktober in de zone 627-632 punten is de Nederlandse beurs omhoog geknald, waarbij er in totaal ruim 8% aan beurswaarde bij is gekomen. Tussen het intraday low 611,72 van 13 oktober en het hoogste punt van afgelopen dinsdag rond 684,28 punten ligt een verschil van ruim 72 AEX-punten: bijna 12%.

Daarmee raakt de AEX, overigens in lijn met enkele andere beurzen, technisch overbought. Beleggers zijn klaar met kopen, hun boodschappenmandje is inmiddels gevuld. Iedereen die had willen kopen, is inmiddels ingestapt.

Technische overbought-conditie

Van een technische overbought-conditie is sprake als de koersen in korte tijd te hard zijn opgelopen Dit maakt dat een tussentijdse dip, of op z'n minst een tijdelijke adempauze, dichterbij komt.

Ik denk overigens niet dat de AEX weer helemaal teruggaat naar de 630 punten-zone. Veel aannemelijker is dat de markt even uitblaast en tot rust komt. Er ligt een eerste vangnet rond 654,83 punten, waar zich de bodem van 3 november bevindt.

Rode zone

Dit wordt bevestigd op de OBOS-indicator van de AEX, die in de rode zone (boven 80) is aanbeland. De OBOS-indicator (overbought-oversold) is een technische indicator die berekent of een beweging niet te hard is gegaan. Op de grafiek hieronder heb ik dat moment afgebakend met een rode cirkel.

Ik bespreek vandaag de AEX, alsmede de OBOS-indicator van de Nederlandse beurs.

AEX-index zakt mogelijk richting de onderkant van het stijgende trendkanaal

Een lichte verzwakking trad op nadat de AEX-index terugzakte onder het niveau van het intraday-topje van 1 november rond 680 punten.

Vooralsnog weet de AEX zich binnen de stijgende trend te handhaven en is de schade dus beperkt. Er is steun op 654,83 punten (bodem van 3 november). Weerstand ligt op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

OBOS-indicator

De OBOS-indicator van de AEX geeft op korte termijn een lichte overbought-conditie (licht over-gekocht) aan. Hiervan is sprake bij een waarde van 80 of hoger. De OBOS-indicator noteerde woensdag een stand van 92, dat is het hoogste punt van deze indicator sinds medio augustus.

Toen kantelde de AEX vanuit de zone 720-735 punten neerwaarts, om ruim 100 punten lager pas te bodemen. Met de technische OBOS-indicator (overbought-oversold), die berekent of een beweging niet te hard is gegaan, kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (oversold) of uit-gekochte condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij OBOS-waarden onder de 20 (oversold) of boven de 80 (overbought).

Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterk dalende trend kan soms wekenlang oversold of overbought blijven.

Het gaat bij de OBOS-indicator vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op als de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de OBOS-indicator al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.

Overigens is daar nog geen sprake van. Vanwege de vele signalen geeft de OBOS-indicator ook relatief regelmatig onjuiste of te vroege signalen af, wat bij consequent volgen leidt tot een slecht resultaat.