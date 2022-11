De kunst van ultiem beleggen

Op lange termijn komt het goed... toch?

Die hoopgevende gedachte borrelt vooral op als beleggingen het even wat minder doen. Adviseurs van banken en vermogensbeheerders gebruiken het als bezwering om hun klant gerust te stellen. Tevens is het een handige escape om niet zelf met de billen bloot te moeten.

Mij lijkt het verstandiger om eens kritisch te kijken of het toch niet anders kan. Vertrouwen op de lange termijn is begrijpelijk en goed, maar rendement op korte termijn is verstandiger en beter.

De eerste vraag die een belegger zich zou kunnen stellen is: wat versta ik eigenlijk onder 'lange termijn'? Afhankelijk van de leeftijd is het antwoord voor iedereen anders. De meeste mensen zijn 50+ voordat ze een aardig centje op de bank hebben staan.

De gemiddelde levensverwachting voor een Nederlandse man is 79,7 jaar, voor een vrouw is dat 83 jaar. Grofweg gezegd heeft een belegger die zijn vermogen moet beleggen na zijn vijftigste dus een horizon van maximaal 30 jaar. Een belegger met vermogen die daarop rendement moet maken heeft dus realistisch gezien 20 tot 30 jaar de tijd.

De verkeerde 20 jaar

De definitie van lange termijn lijkt voor veel beheerders en langetermijnbeleggers vaak een andere te zijn. Zij baseren zich vaak op een studie van Jeremy Siegel. In zijn boek Stocks For The Long Run wordt een simulatie getoond met een beginstand in 1802. Het gemiddelde reële rendement (sinds 1802) op Amerikaanse aandelen ligt op 6,9% en dat van obligaties op 3,4%.

Een periode van meer dan 200 jaar lijkt statistisch gezien significant. Maar wie heeft er 200 jaar de tijd en hoe representatief is deze periode voor de huidige en toekomstige economische realiteit en maatschappij?

Als je die periode van 200 jaar opknipt in periodes van 20 jaar, is er een heel andere werkelijkheid te bewonderen. De belegger die net in de verkeerde 20-jaarsperiode belegd heeft, kan een heel ander rendement gerealiseerd hebben. Daar komt bij dat er tussentijds flinke fluctuaties kunnen optreden.

In de grafiek hieronder staat de periode 1994-2014 afgebeeld van de MSCI wereldindex voor aandelen. Een belegger die eind jaren 90 zijn vermogen had belegd, heeft meer dan 17 jaar (!) nodig gehad om zijn verlies in te lopen. Bovendien heeft hij een aantal dalingen moeten incasseren van o.a. 62% en 58%. De vraag is welke belegger dit mentaal en financieel kan verwerken.

Beleggers, word wakker

Persoonlijk vind ik het nastreven van een mogelijk gemiddeld rendement van 6,9%, met een acceptatie van 62% terugval en ook nog eens de kans dat ik na 17 jaar pas weer terug bij af ben, totaal niet interessant. Ik weet zeker dat wanneer ik beleggers zou vragen of ze hun vermogen zouden blootstellen aan deze statistiek, vrijwel niemand geïnteresseerd is.

Vreemd genoeg is dit toch wat bijna iedereen doet met zijn vermogen. Een kwetsbare strategie, wat mij betreft.

Word wakker, zou ik daarom willen zeggen tegen beleggers die nog steeds hopen dat het op lange termijn allemaal goedkomt. U bent veel te kwetsbaar, en waarom zou u dat willen? Het kan namelijk echt anders en ook beter.

Hoe? Dat leg ik, samen met 12 andere professionals, de komende tijd uit in een serie van 13 online trainingen die IEX en het Beleggingsinstituut samen aanbieden. Klik hier voor meer informatie.

Leer Ultiem beleggen

Ultiem Beleggen is een reeks van online trainingen waarin we de beleggingsaanpak van 13 verschillende professionals analyseren. Onder de topsprekers vindt u onder andere CEO’s, beurshandelaren, ondernemers, topbeleggers, wetenschappers en analisten - die allemaal uitleg geven over hun vakgebied en beleggingsstrategie.

Nog nooit eerder werd er in Nederland zo'n sterk bezette serie online trainingen voor beleggers aangeboden, en u kunt daarbij zijn. Zaken als trading, beurshandel, optiestrategieën, venture capital, onroerend goed, duurzaam beleggen, hedge funds en nog veel andere onderwerpen komen aan bod.

Als bonus wordt de meest succesvolle beleggingsstrategie ter wereld besproken en zijn er twee internationale sprekers (Engelstalig) die beiden extreem succesvol zijn. De een werd miljonair door slimme investeringen in venture capital. Hij lanceert nu een nieuwe investeringsmogelijkheid op het gebied van biotechnologie en life science. De andere spreker werd financieel onafhankelijk door cryptobeleggingen.

Kom in actie voor het te laat is

Dit online trainingspakket is speciaal voor beleggers die net als ik niet alleen maar willen hopen dat het op lange termijn goedkomt, maar die begrijpen dat ze in actie moeten komen voordat het te laat is. Wanneer u het nieuwe jaar straks goed wilt beginnen, schrijf u dan hier in, zodat u alle online trainingen kunt bijwonen, inclusief de bonussessies.

Tot slot: het is úw vermogen en wanneer u de verkeerde periode treft, is op enig moment uw tijd op en er komt geen tweede kans. Hopen dat het op lange termijn goedkomt is begrijpelijk, maar het is verstandiger om op zoek te gaan naar een andere strategie met statistisch significante resultaten. De door ons geselcteerde professionals presenteren die alternatieve strategieën graag in de cursus Ultiem Beleggen. Zie ik u daar?