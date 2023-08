Voorspellen of volgen: wat is wijsheid?

In de afgelopen weken werd weer eens duidelijk dat het voorspellen van beurskoersen lastig is. Knappe koppen die als analist een bedrijf van binnen en van buiten denken te kennen, worden nog regelmatig verrast door nieuwe kwartaalresultaten. Recent waren Nvidia en Adyen daar mooie voorbeelden van. Wat moet je daar nu als belegger mee? En heeft voorspellen zin of is volgen beter?

Zinloos

Voorspellen lijkt mij zinloos en gevaarlijk, met name omdat voorspellen over de toekomst gaat. Na 35 jaar op financiële markten actief te zijn, weet ik in ieder geval zeker dat ik het niet weet. Dat is een belangrijk inzicht. Iedereen met enige ervaring of gezond verstand begrijpt dat feitelijk niemand weet wat de toekomst brengt. Bovendien zal, voor iedereen die het boek de Black Swan gelezen heeft, duidelijk zijn dat beleggers veel meer oog moeten hebben voor onverwachte gebeurtenissen. De impact van het onverwachte en het effectief managen daarvan is cruciaal om structureel rendement te maken. Veel beleggers ontdekken dat meestal te laat.

Wanneer je als mens een voorspelling doet, wil je graag gelijk krijgen. Het ego wordt dan gestreeld. Bij beleggen gaat het daarentegen niet om gelijk krijgen, maar om rendement maken. Om dit consistent te doen heb je een methodiek nodig. Welke methode je ook gebruikt: geen enkele is perfect. De meest succesvolle strategieën voorspellen helemaal niet, maar volgen consistente patronen. Patronen die een statistische significantie hebben. Oftewel: die aantoonbaar een voordeel opleveren. In vaktermen wordt dit een edge (statistisch voordeel) genoemd. Dit moet niet verward worden met altijd goed.

Zinvol

De toegevoegde waarde van een methodiek, zoals bijvoorbeeld de kwantitatieve analyse, moet meetbaar zijn. Het (op)volgen van een methode die aantoonbaar werkt lijkt mij zinvol. Daarbij dient iedereen te begrijpen dat de werkelijke toegevoegde waarde in het moneymanagement zit. Wanneer een beslissing fout blijkt te zijn - en dat komt uiteraard regelmatig voor - geldt er maar een opdracht: beperk het verlies. Warren Buffett kende dat belang ook en bracht het als volgt onder woorden: Rule number one: never lose money. Rule number two: never forget rule number one.

Naast een methodiek en adequaat moneymanagement is de juiste mindset van belang. Op de juiste manier leren denken en handelen is belangrijk. Begrijpen dat je het niet weet en weten wat dat betekent, is essentieel. Zo zijn veel beleggers op zoek naar tips, die zij vervolgens ook nog eens ad hoc opvolgen. Dan denk je dus verkeerd. Hap snap-tips volgen is geen methode. Soms spreek ik beleggers die all-in gaan omdat ze zeker denken te weten dat…. Het gaat gebeuren. Dat is ook een voorbeeld van een verkeerde mindset. Inzicht krijgen in hoe je moet denken is een onderbelicht thema.

