Slotcall: AEX boekt forse winst, retailbeleggers kopen massaal puts

Dank voor de duiding! Echter wil ik nog wel wat toevoegen aan het volgende



Los van concurrentie voor- en nadelen van een sterke dollar cq zwakke euro, leidt de sterke greenback tot extra inflatie in Europa. Dat is niet direct iets waar het oude continent op zit te wachten, maar een (veel) agressiever opererende ECB is een no go



Het is niet alleen de Fed, maar ook de recessie in veel landen die een versterkend effect heeft op de dollar. Bedrijven en landen hebben veel schulden in dollars. Als gevolg van recessie is er minder inkomsten uit de dollar (cashflow), waardoor eigen munt omgezet moet worden naar de dollar om aan de betalingsverplichting te voldoen. Oftewel: nog meer vraag naar de dollar en minder naar de lokale munt. Vervolgens wordt de dollar nog sterker/duurder en moet er nog meer omgewisseld worden om aan de betalingsverplichting te voldoen(zelfversterkende spiraal). Een scenario dat in veel emergingmarkets momenteel afspeelt, maar geen aandacht krijgt in de media. Iedereen wijst alleen maar naar de Fed...